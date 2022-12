Lol Speciale Natale su Amazon Prime Video: quante puntate sono e chi c’è nel cast

Arriva su Amazon Prime Video una puntata speciale di Lol dedicata al Natale. Disponibile sulla piattaforma dal 19 dicembre alle ore 21, si tratta di un’unica puntata natalizia che raccoglie i migliori protagonisti e comici delle due precedenti edizioni, in attesa che arrivi la terza. Il meccanismo di gioco rimane invariato e le risate sono garantite! Nel comedy show si gareggia contro tutti contro tutti e chi viene scoperto a ridere esce dal gioco, è eliminato.

LOL Chi Ride è fuori 2, contattati i comici per la seconda stagione: ecco chi sono i nuovi concorrenti

La puntata speciale di Lol dedicata al Natale

Ma quanto dura lo speciale di Lol dedicato al Natale? Come anticipato, si tratta di un’unica puntata che sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 19 dicembre alle ore 21. La puntata durerà in totale 80 minuti e la serata sarà all’insegna delle risate. La divertente sfida tra i concorrenti durerà 4 ore e come il classico meccanismo di Lol chi ride viene dapprima ammonito con un cartellino giallo, dopodiché, alla seconda risata viene invece eliminato in modo definitivo dal comedy show. Chi riuscirà ad arrivare in finale e dunque a non ridere, conquisterà 100mila euro che saranno devoluti ad un ente benefico a sua scelta. Va infine detto che il divertente programmo tornerà con una nuova edizione, la terza, nel prossimo anno.

Conduttori e cast

Chi prenderà parte alla puntata speciale e natalizia di Lol? Nelle vesti di padrone di casa e giudice troviamo sempre Fedez mentre nel cast, come concorrenti pronti a sfidarsi a colpi di risate ci saranno: Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo.