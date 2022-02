Lol- Chi Ride è fuori 2: a che ora esce su Amazon Prime Video, cast partecipanti, streaming, le puntate della seconda stagione

Quando è stata annunciata la seconda stagione il debutto sembrava così lontano. Invece, il tempo corre e oggi su Amazon Prime Video sbarcherà Lol- Chi Ride è fuori, il format che l’anno scorso ha fatto divertire e ha appassionato milioni di telespettatori. Prima le ‘gag’ di Lillo, diventato quasi un meme vivente, poi l’ironia di Frank Matano e la vittoria di Ciro Priello: un programma arrivato in un periodo difficile per l’Italia e che ha portato un po’ di sana spensieratezza. E che ora è pronto a ritornare sugli schermi con la seconda e imperdibile stagione.

Lol- Chi Ride è fuori 2: a che ora esce, chi sono i partecipanti

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di oggi, giovedì 24 febbraio. I primi episodi di Lol – Chi Ride è fuori sono quindi disponibili e si spera che la seconda stagione sia un successo, su Amazon Prime Video, proprio come è accaduto con la prima. Tra risate, scherzi e comici ‘intrappolati’ in una stanza. Loro che fanno divertire tutti, avranno un compito: non dovranno ridere. Perché chi lo fa e viene scoperto verrà eliminato.

Lol-Chi Ride è Fuori: i partecipanti della seconda stagione

In LOL 2 si sfideranno:

Virginia Raffaele

Mago Forrest

Tess Masazza

Maccio Capatonda

Alice Mangione

Diana Del Bufalo

Gianmarco Pozzoli

Corrado Guzzanti

Max Angioni

Maria Di Biase.

Ma ci sarà Lillo, uno dei comici che più ha fatto divertire l’anno scorso. Tornerà nel salotto di Lol – Chi Ride è Fuori nelle vesti di ospite. O meglio, avrà il compito, con le sue pose diventate virali sui social, di mettere in difficoltà i concorrenti. Li farà ridere? O loro riusciranno a resistere?

Dove vedere Lol-Chi Ride è fuori 2 e quante puntate sono?

LOL 2 sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video e solamente gli abbonati a Prime potranno vedere la seconda stagione del programma. Le regole sono sempre le stesse: chi ride è fuori, lo dice il nome stesso della trasmissione. Alla prima risata scatterà un’ammonizione con cartellino giallo, mentre alla seconda scatterà il cartellino rosso e l’eliminazione. Chi arriverà fino alla fine?