Concerto Primo Maggio 2022 a Roma, annunciati i primi ospiti e cantanti: ecco chi suona a San Giovanni

Concerto Primo Maggio 2022: tanti gli ospiti che saranno presenti a Roma. Il pubblico è in trepidazione e non vede l’ora di scoprire tutto al riguardo. La notizia del ritorno al 100% della capienza, inoltre, si aggiunge alle altre. Insomma, si prevede un grande evento. L’evento è promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany. Scopriamo di più.

Concerto Primo Maggio 2022: gli ospiti

Sarà possibile assistere al Concertone in diretta su RAI 3 e Rai Radio2: l’appuntamento è nel pomeriggio di venerdì 1° maggio. Intanto, sui canali social dell’evento, iniziano a comparire i primi ospiti: sicuri sono Mace e Venerus, ma anche Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele. Mace si esibirà in alcuni brani di Obe. Non resta che attendere l’evento continuano a tenere d’occhio i vari canali per scoprire tutti gli altri partecipanti.

