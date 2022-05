Concorso Nespresso Festa della Mamma, attenzione è una Truffa! Controllate le carte di credito

Truffa Festa della Mamma. Se nel corso dei prossimi giorni o delle prossime ore vi arriva tramite Whatsapp un link inerente ad una fantomatico concorso della Nespresso in occasione dell‘8 maggio non apritelo: è una truffa!

La truffa del concorso per la Festa della Mamma

La bufala sta circolando in rete in queste ore. La sua tempistica non è assolutamente causale ma studiata ad hoc, proprio a ridosso della Festa della Mamma che è domani, domenica 8 maggio. Il raggiro consiste in link che vengono condivisi innumerevoli volte su WhatsApp; raggiungendo in tal modo e molto velocemente, una vasta platea di persone.

Il funzionamento della truffa

Il fine di questa bufala che ha come oggetto un fantomatico concorso in occasione della Festa della Mamma è ovviamente quello di raggirare gli utenti, adescandoli con un finto premio. Come spesso accade in questi casi, il link in questione rimanda ad un quiz che in questo caso ha come premio una macchina da caffè Nespresso Vertuo. Come detto, si tratta di un raggiro bello e buono. Non c’è infatti nessun concorso e l’obiettivo ultimo della truffa è quello di estorcere agli utenti dei dati sensibili, fate pertanto attenzione se anche a voi è arrivato questa tipologia di link.

Le fattezze della truffa non sono nuove. Se infatti adesso il raggiro è tutto incentrato sulla Festa della Mamma, solo poche settimane fa, l’ennesima bufala verteva sulla possibilità di ricevere un cesto di cioccolatini dalla Ferrero. Anche in questo caso, era un raggiro bello e buono. Pertanto, qualora vi arrivasse un link condiviso più e più volte su WhatsApp non apritelo: si tratta di una truffa.