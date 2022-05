Festa della Mamma, TRUFFA su WhatsApp: attenzione al finto cesto di cioccolatini Ferrero

Festa della Mamma. Ogni festa, ogni ricorrenza ha la sua truffa: una legge antica e sempre valida. E con l’approssimarsi della festa dedicata alla figura materna, ecco che ricompare nuovamente il finto cesto Ferrero di cioccolato, in relazione ad una catena che gira tanto su WhatsApp. Le catene, ad sempre viste con sospetto, non si smentiscono mai e cercano di cavalcare il nuovo trend del momento per far passare una truffa bella e buona.

La nuova truffa per la Festa della Mamma

Appuntamento classico, ormai con la truffa del momento. Come accade di solito, per rendersene conto, è sufficiente analizzare gli elementi distintivi del messaggio, in modo da riconoscere il finto cesto Ferrero di cioccolato su WhatsApp per la Festa della Mamma.

Come funziona la truffa

Il modus operandi è anch’esso solito: si annuncia nel messaggio in questione la presenza di un fantomatico concorso pensato appositamente per la dolce ricorrenza, in programma, certo, per il prossimo 8 maggio. Per poter accedere al regalo, dice il messaggio, sarà sufficiente selezionare il link presente all’interno della catena.

Cosa c’è scritto nel messaggio

Cliccando sul link contenuto all’interno del messaggio, si verrà direttamente indirizzati verso un questionario con domande davvero molto semplici e alla portata di tutti. Dopo tutto il percorso, e dopo aver dato l’illusione di aver superato un concorso davvero blando e di una semplicità inaudita, eccola che arriva: viene chiesto di sborsare una piccola cifra per la spedizione del regalo.

Tuttavia, inserendo i dati della carta di credito e del proprio conto, però, non riceverete il cesto Ferrero di cioccolata su WhatsApp per la Festa della Mamma, ma avrete consegnato dati sensibili a dei veri e propri truffatori. Da qui, potrebbe iniziare il vostro incubo.