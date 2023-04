Cosa fare e dove andare il 25 aprile 2023 nel Lazio: le idee per una gita fuori porta

Saranno numerose le mostre che potremo vedere nel Lazio nella giornata del 25 Aprile 2023. In un giorno di Ponte per la stragrande maggioranza delle persone, cosa potrebbe esserci di meglio che un giro tra musei e mostre? Dopotutto, abbiamo Roma che è la Capitale mondiale dell’arte e della culturali, con poli artistici che ci invidiano in tutto il mondo. Ecco cosa potreste andare a vedere, secondo il nostro parere, in questa giornata.

Cosa possiamo visitare il 25 Aprile 2023 a Roma?

Ecco tutta una serie di eventi che potremo visitare nella giornata della Festa della Liberazione nella Capitale. Di seguito la lista:

VITA DULCIS. PAURA E DESIDERIO NELL’IMPERO ROMANO, al Palazzo delle Esposizioni;

DIEGO PETRUZZI. UOMO | DONNA, al Medina Art Gallery;

EDOARDO CICCONI. 150-93, al Hotel de Russie;

VIVA CORONARI. LA STRADA DEI SOGNI, presso via dei Coronari;

DIETRO LE QUINTE PERCORSI INEDITI A PALAZZO BARBERINI, al Palazzo Barberini;

LA STORIA DI OLIVETTI. ARCHITETTURA, PRODOTTI, COMUNICAZIONE, al WeGil;

THE PAINTING IS A PLACE | PETER FLACCUS, al Palazzo Merulana;

RAFFAELLO E L’ANTICO NELLA VILLA DI AGOSTINO CHIGI, alla Villa Farnesina;

IPOTESI METAVERSO, al Palazzo Cipolla;

SILVIA CODIGNOLA. PAESAGGIO PRIMO, al Maja Arte Contemporanea;

PRIMAROSA CESARINI SFORZA | LA MATERIA E IL PERIMETRO, ai Musei di Villa Torlonia – Casino dei Principi;

DIVAGAZIONI MATERICHE ED INFORMALI, alla Galleria Lombardi;

FOOD AGE. FOOD AS INFLUENCER, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea;

CAGLI 1947 – 1959, all’Antichità Alberto Di Castro;

REGINA HÜBNER. DEAR CELL, al Forum Austriaco di Cultura;

TERRA ANIMATA. VISIONI TRA ARTE E NATURA IN ITALIA (1964-2023), al Mattatoio;

FARE UNO DALLA PAROLA AL SEGNO UN DIALOGO POSSIBILE5, alla Galleria Erica Ravenna;

JULIA BREIDERHOFF. EVASIONI, ai Musei di San Salvatore in Lauro;

NASI PER L’ARTE, al Palazzo Merulana;

PERICLE FAZZINI, LO SCULTORE DEL VENTO, al Museo Carlo Bilotti;

KLODIN ERB. A DIFFERENT KIND OF FURS, all’Istituto Svizzero;

ANNA HULAČOVÁ. HARVEST AND SURVIVE, alla Z2O Gallery.

Visita ai Giardini di Ninfa il 25 Aprile 2023

Ufficialmente, il sito naturale sarà aperto nella giornata del 25 Aprile 2023. Il prezzo del biglietto, per visitarlo, sarà del costo di 15,75 euro a persona. Lo spazio sarà visitabile dalle ore 9 alle ore 18, con turni di visita che scatteranno ogni mezz’ora. Il biglietto lo dovranno pagare tutte le persone, tranne i minori di 12 anni che entreranno gratis. Per visitare il parco, servirà per forza seguire un ingresso a fasce orarie con annessa visita guidata dello spazio. Ogni ingresso sarà regolato secondo l’ordine di arrivo nella propria fascia oraria, con un numeretto che vi verrà dato al momento del check-in sul posto.

I bambini con età inferiore ai 12 anni, non dovranno essere elencati all’interno della prenotazione online. Arrivati al parco, agli addetti dovrete mostrare il QR-code del vostro biglietto. I biglietti saranno valiti se stampati dal pdf scaricato sulla email, oppure con l’immagine di esso che andate a salvare sul vostro smartphone. Questo codice, come detto, dovrete esporlo all’ingresso del parco per poi accederci. Per la giornata del 25 Aprile, potrete acquistare anche il biglietto per la visita al Castello Caetani di Sermoneta. Per chi conosce il posto, tale rocca dista 7 km dal Giardino di Ninfa, in una passeggiata che viene ritenuta faticosa ma allo stesso tempo suggestiva per chi la compie con lo zaino in spalla e la tenuta di trekking.