Cosa fare gratis a Roma il weekend di sabato 25 e domenica 26 novembre

L’ultimo weekend di novembre a Roma è ricco di appuntamenti per chi vuole vivere la Capitale e tutte le sue opportunità. Il weekend di sabato 25 e domenica 26 novembre è all’insegna di “Musei in Musica”, ricorrenza per cui saranno aperte gratuitamente le porte dei Musei capitolini al costo di 1 euro o gratuitamente dalle 20 alle 2 di notte di domenica 26 novembre. Continuano le sagre sai sapori tipicamente autunnali a Roma e le rassegne culturali, le rassegne e i mercatini vintage. Sono tantissime le occasioni per vivere la Capitale tra teatro, musica, incontri letterari, mercatini, stand culinari e visite all’aria aperta. Ecco alcune proposte, rigorosoamente gratuite, per il prossimo weekend.

Musei in Musica sabato 25 novembre a Roma

Sabato 25 novembre torna l’annuale appuntamento in notturna con “Musei in Musica”, la manifestazione – giunta quest’anno alla sua 13a edizione – promossa da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, organizzata da Zètema Progetto Cultura e con la radio partnership di Dimensione Suono Soft.

Divenuta ormai un punto fermo della stagione autunnale cittadina, l’iniziativa proporrà l’apertura straordinaria dalle 20 alle 2 del mattino di domenica dei Musei Civici di Roma Capitale e di numerosi altri spazi espositivi e culturali della città, consentendo a cittadini e turisti, con un biglietto d’ingresso pari a 1 euro (o gratuitamente dove espressamente indicato), di scoprire per la prima volta, o semplicemente riscoprire in veste notturna, le sorprendenti opere d’arte delle collezioni permanenti e delle mostre temporanee attualmente in corso.

Tra i Musei Civici coinvolti:

Musei Capitolini

Museo dell’Ara Pacis

Mercati di Traiano – Musei dei Fori Imperiali

Museo di Roma

Centrale Montemartini

Galleria d’Arte Moderna

Museo di Roma in Trastevere

Musei di Villa Torlonia (Casino Nobile, Casina delle Civette, Casino dei Principi, Serra Moresca)

Museo Civico di Zoologia

Museo Napoleonico

Museo Pietro Canonica

Museo delle Mura

Museo Carlo Bilotti

Museo di scultura antica Giovanni Barracco

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

Museo di Casal de’ Pazzi

Planetario di Roma.

In questi musei l’accesso sarà completamente gratuito per i possessori della MIC card. A questi si aggiungeranno alcuni dei luoghi più significativi della città – università, accademie, ambasciate e istituti stranieri, spazi espositivi e culturali – che saranno eccezionalmente aperti in orario serale. In quasi tutti gli spazi aperti sarà possibile assistere a spettacoli dal vivo con la musica che sarà protagonista della lunga notte attraverso i suoi innumerevoli generi: dal jazz al pop, dal tango alla musica popolare, dal rock alla musica corale, dal flamenco alla classica, dall’opera alla canzone d’autore. Maggiori info a questo link.

Green Market Festival a Roma sabato 25 e domenica 26 novembre a Città dell’Altra Economia

Versione autunnale per il Green Market, l’evento romano ecosostenibile più atteso, che torna alla Città dell’Altra Economia nel weekend del 25-26 novembre. Orario di apertura al pubblico: 10:00-20:00, ingresso libero con ampio parcheggio nell’area di pertinenza.

Oltre sessanta stand in cui si possono trovare creazioni di ogni tipo, spaziando dai gioielli dell’artigiana orafa Cristina Chianello con il suo brand Omphalòs alla ceramica raku di Manu’s Clay, dalle piante rare come le Tillandsie di Claudio Camarda alle creazioni per la casa, dall’abbigliamento sartoriale agli oggetti di design come le lampade di Papera Di Latta, passando per scrapbooking, le illustrazioni de Le Orme di Ilaria, la rilegatoria artigianale di Bruno Sauchelli, mosaici, le statue in terracotta di Filo D’Arte, creazioni in cartapesta, stampe in serigrafia artigianale, articoli all’uncinetto, le sculture artistiche in legno di riciclo di Riccardo Wilczek, le collane in tessuto di BibiHaTroppeSpese, le creazioni con camere d’aria riciclate di By Esa, oltre ad articoli in vetro, in tessuto e chi più ne ha, più ne metta. Maggiori info a questo link.

Evootrends, fiera dedicata all’olio extravergine d’oliva Made in Italy

Dal 24 al 26 novembre al mercato di Campagna Amica al Circo Massimo si svolgerà la manifestazione dedicata all’olio evo. L’evento, a ingresso gratuito, si terrà in via di San Teodoro 74 con orario 8-16 ed è organizzato da Fiera Roma e Unaprol – Consorzio Olivicolo Italiano e con la collaborazione di Coldiretti Lazio, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Evoo School.

Il luogo scelto è molto simbolico per la città di Roma, che sarà agorà di approfondimento, dibattitto e allo stesso tempo area espositiva e mercato, uno spazio ideale per accogliere gli addetti ai lavori, i buyer internazionali, ma anche cittadini e consumatori amanti dell’olio. Maggiori info sull’evento a questo link.

Tour delle “Feste del Cioccolato Nazionali” dal 24 al 26 novembre a Piazza Re di Roma

Il Tour delle Feste del Cioccolato Nazionali ritorna per la sesta volta, con il Patrocinio del Comune, a Roma da venerdì 24 a domenica 26 novembre 2023.

Il pool dei Maestri Cioccolatieri dell’Associazione Nazionale “Choco Amore” provenienti da più parti d’Italia, porteranno in Piazza Re di Roma, le loro squisitezze nelle varie ricette regionali prodotte tutte a base di cioccolato considerato “puro” perché privo di additivi e conservanti, dalla raffinata pralineria agli spezzati, dal gianduiotto, al cioccolato speziato, con i liquori, con la frutta secca ecc.

Nei tre giorni di manifestazione, oltre all’intrattenimento bimbi, non mancheranno i laboratori didattici, con l’intento di diffondere, specialmente alle nuove generazioni, la vera cultura del consumo consapevole e responsabile degli alimenti genuini. Per info e prenotazioni per partecipare ai laboratori didattici compilare il modulo di iscrizione sulla pagina ufficiale dell’evento.

Sabato 25 novembre evento di chiusura della rassegna culturale “Futuro Presente Festival”

Giunge a conclusione il “Futuro Presente Festival”, la kermesse di Officina della Arti Pier Paolo Pasolini, il Laboratorio creativo di alta formazione e Hub culturale della Regione Lazio, per presentare al pubblico una generazione di artisti, le nuove leve di talenti nei settori del teatro, della canzone e dell’audiovisivo.

La programmazione si chiude il 25 novembre, alle ore 21, con una nuova edizione di “Superficie Live Show”, il format, ideato e presentato da Matteo Santilli, che vede esibirsi sul palco del teatro Eduardo De Filippo attrici, attori, musicisti e lavoratori del mondo dello spettacolo con i loro monologhi, scene, momenti didattici, speech e tanti altri contenuti per un appuntamento fisso della programmazione di Officina Pasolini.

SABATO 25 | 21:00

SUPERFICIE LIVE SHOW

attori sul palco a portata di video

conduce Matteo Santilli

“Qualcosa di lei”. Al Teatro Argentina il 25 novembre spettacolo aperto contro la violenza sulle donne

Per chi volesse partecipare alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ma preferisse tenersi lontano dal corteo che sabato attraverserà il centro di Roma, segnaliamo che il 25 novembre si terrà uno spettacolo gratuito al Teatro Argentina. Il Teatro di Roma proprio per il 25 novembre ha messo in calendario uno spettacolo aperto alla città dal titolo “Qualcosa di lei” con Viola Graziosi. Il Teatro di Roma e Viola Graziosi hanno lanciato il progetto “DONNE!” che sta vedendo al Teatro India una grande partecipazione a Circe come agli altri titoli della trilogia dedicata alle donne del mito. L’ingresso è libero dalle ore 12. Maggiori info a questo link.