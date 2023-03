Cosa fare per la Festa del Papà? Tutte le idee per domenica 19 marzo 2023. La festa del papà, può diventare l’occasione perfetta per creare una giornata all’insegna dell’amore e del divertimento per il proprio amato padre. Oggi andremo a scoprire come festeggiare il vostro babbo in maniera originale e unica. Innanzitutto, cercate di pensare a iniziative dove potete esprimere il vostro amore per lui in maniera totalmente spontanea.

Cosa fare per la Festa del Papà?

Per celebrare il vostro Papà, quest’anno non pensate solamente a idee come i “regali”. Puntate allora sull’originalità del fai da te, dei lavoretti fatti in casa. Magari fategli qualche oggetto che, da bambini, creavate insieme a lui all’interno di casa. Un pensiero che riaccende la memoria, fa riaffiorare i bei momenti passati insieme e soprattutto sottolinea la vostra unione. Pensate magari anche a una giornata insieme fuori porta, magari all’insegna di quelle avventure che il vostro papà vi portava a farvi vivere quando eravate bimbi.

Altra idea molto apprezzata, a nostro parere, è la sorpresa post lavoro. Fategli trovare una tavola imbandita bene come ritorna a casa, il suo piatto preferito e l’amore dei propri cari. Se volete impreziosire la cosa, andate addirittura a prenderlo sotto il lavoro al momento dell’uscita: dopo una giornata sfiancante, gradirà magari un aperitivo insieme a voi. Se farete questa sorpresa, ricordatevi tanti palloncini colorati e soprattutto una bella letterina, scritta in maniera sincera con le vostre mani.

Per far venire fuori la sorpresa in maniera perfetta, dovrete coi vostri familiari mantenere il segreto. Anche a costo di cercare di nascondere l’evento al vostro caro Papà, cui non avete mai mentito in vita vostra. Altro pensiero originale, può essere il dono di un fiore. I fiori non sono solo da donna, ma possono essere apprezzati anche dagli uomini, soprattutto quelli più sensibili come per l’appunto sono i papà di tutti noi.