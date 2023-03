Quando è la Festa del Papà 2023? Data e origini

Anche quest’anno si festeggerà la festa del Papà, detta anche “festa del babbo”, una delle celebrazioni più attese in famiglia che cade sempre lo stesso giorno, in concomitanza anche con la giornata dedicata a San Giuseppe. La festa del papà si festeggia infatti il 19 marzo, giorno anche di San Giuseppe.

Festa del Papà 2023: ecco quando si festeggia

La data non è uguale in tutti i paesi, infatti, a seconda della nazione cambia il giorno dedicato alla paternità. In Italia inoltre è un giorno feriale, mentre in altri paesi è festivo. Una giornata dedicata alla paternità e alla figura del papà, l’intento è lo stesso ma la festa cambia per data e celebrazioni in base al paese.

In Italia però cade sempre lo stesso giorno: il 19 marzo. Questa festività ha origini nella cultura cattolica, dal culto di San Giuseppe, padre di Gesù, che si diffuse già a partire dal Trecento. Questa festa in Italia si celebra per ricordare l’importanza dei padri nella vita dei figli e per mostrare loro amore e gratitudine.

Festa di San Giuseppe e Festa del Papà: le origini

La festa di S. Giuseppe venne inserita nel calendario romano da papa Sisto IV nel 1479, e nell’Ottocento la tradizione arrivò in Messico, Canada e Belgio. Nel 1870 su decisione di Papa Pio X, San Giuseppe divenne San Patrono della Chiesa universale e in seguito venne nominato San Patrono dei padri di famiglia e dei lavoratori (1889). Nel 1968 in Italia si decise di far coincidere San Giuseppe con la festa del Papà il 19 marzo. Tra le maggiori ricorrenze durante questa giornata si usa mangiare e regalare le Zeppole di San Giuseppe.