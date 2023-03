Cosa regalare alla Festa del Papà? Tutte le idee regalo originali

Festa del Papà 2023. Tutti gli anni, ritorna come un mantra la stessa domanda di sempre: cosa regalare ai papà per la loro festa? Qualcosa di cui ha bisogno, o qualcuno di cui non sapeva di aver bisogno? Qualche che sappia divertirlo e sorprenderlo durante le sue millemila attività quotidiane? Ecco una piccola guida con tutte le idee migliori dalla nostra redazione, continuate a leggere!

Idee per i regali della festa del papà 2023

Di papà, poi, ce ne sono di tanti tipi: da quelli schierati per il ”divano” che amano starsene in pantofole e che hanno un rapporto intimistico con la televisione, a quelli che invece hanno fatto dello sport e dell’attività il loro passatempo preferito. Poi ci sono quelli sempre a lavoro, con la testa negli affari, oppure ci sono papà artisti, che dipingono, giocano ai videogame o che amano le scampagnate e il trekking. Insomma, basta conoscere il proprio ”tipo” per aver già in parte la risposta pronta. Ma partiamo da un dato essenziale: quando si festeggia la festa del papà?

Quando è la festa del papà?

Anzitutto, la domanda è piuttosto lecita, dal momento che la festa del papà non viene festeggiata nel mondo lo stesso giorno, ma ci sono date diverse, a seconda delle usanze e della cultura del singolo paese o area geo-culturale. Nel nostro Bel Paese, in Italia, la festa del papà si festeggia il 19 marzo, poiché il giorno è legato alla festività di San Giuseppe, il padre per antonomasia nella tradizione cristiana. Altri Paesi, poi, condividono la stessa data, come per esempio la Spagna e il Portogallo, mentre invece nei paesi anglosassoni, in Oriente e in altre parti del mondo, si festeggia a terza domenica di giugno per il compleanno del marito di Sonora Smart Dodd, colei che fu la prima a chiedere la festività a gran voce.

Idee per la festa del papà: i regali migliori

Ma torniamo al nostro quesito: che regali fare per la festa del papà? Ecco le nostre proposte: