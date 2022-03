Festa del Papà: frasi commoventi, immagini animate e aforismi per fare gli auguri il 19 Marzo

La Festa del Papà è una ricorrenza che si celebra in Italia ed altre parti del mondo. È una ricorrenza civile nata per celebrare la figura del padre, della paternità e dell’influenza sociale dei padri. In Italia la Festa del Papà ricorre ogni anno il 19 Marzo.

Anche oggi quindi in tutta Italia si festeggia il papà, il 19 marzo 2022 cade di sabato e per augurare buona festa del papà a tutti i padri abbiamo pensato di realizzare una raccolta di frasi commoventi, aforismi e citazioni per fare gli auguri al proprio papà tramite WhatsApp, SMS o messaggio tradizionale. Ecco le migliori frasi per la festa del papà 22.

Festa del Papà: le migliori frasi per fare gli auguri

– Papà, tanti auguri da chi ti ama più di tutto e che sa quanto gli hai dato

– Ciao papà, spero un giorno di poter dare a mio figlio tutto quello che te mi hai dato.

– Tanti auguri al mio super Papà! Un eroe vero che mi ha dimostrato il suo valore ogni giorno.

– Non esiste distanza che ci possa separare. Tanti auguri papà!

– Grazie per avermi donato le cose più importanti nella mia vita… il tuo tempo, la tua attenzione e il tuo amore. Buona festa del papà 2022!

– Papà, tanti auguri a te che hai accolto ogni mio errore con un sorriso!

Festa del Papà: frasi commoventi e originali

– Gli auguri più belli li dedico a te papà, che sei l’uomo che mi ha resa la donna che sono

– Il 19 marzo è la tua giornata, papà, ma spero tu sappia quanto ti voglio bene ogni giorno

– Un mondo di bene e di auguri per te che sei il mio papà adoratissimo!

– Papà, tu pensi sempre a tutti noi, ti auguro oggi di pensare un po’ anche a te stesso e di vivere ogni esperienza desideri!

– Tanti auguri papà. Senza di te oggi non sarei la persona che sono oggi e di cui spero tu sia orgoglioso. Buona festa del papà!

– Tanti auguri a te, papà, che questa festa ti porti la sicurezza di sapere quanto bene ti voglio.

– Alla guida della mia vita, all’esempio che ho seguito. Tanti auguri papà!

Festa del Papà 2022: frasi e aforismi per WhatsApp

– Ogni uomo può essere padre. Ci vuole una persona speciale per essere un papà. (Anonimo)

– Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza. (Umberto Eco)

– A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note. (Markus Zusak)

– Quando avevo 14 anni, mio padre era tanto ignorante che mi dava fastidio averlo attorno. Ma quando ebbi 21 anni, mi sorprese vedere quanto lui aveva imparato. (Mark Twain)

– Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un’altra persona: ha creduto in me. (Jim Valvano)

– Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà. (Anne Geddes)

Festa del Papà 2022: frasi da mandare il 19 Marzo

– Non importa chi fosse mio padre, importa ciò che mi ricordo che fosse. (Anne Sexton)

– I padri devono sempre dare, per essere felici. Dare sempre, l’esser padre sta in questo.(Honoré de Balzac)

– Quello che era silente nel padre, parlava nel figlio; e spesso ho trovato nel figlio il segreto svelato del padre. (Friedrich Nietzche)

– Un padre è meglio di cento insegnanti. (George Herbert)

– Quando un uomo si rende conto che forse suo padre aveva ragione, solitamente ha già un figlio che pensa che lui si stia sbagliando. (Charles Wadsworth)

– Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani. (Reed Markham)

– Non riesco a considerare nessuna necessità nell’infanzia tanto forte come la necessità di protezione del padre. (Sigmund Freud)