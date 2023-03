Regali Festa del Papà 2023: tutte le idee originali. Cerchi l’idea regalo giusta per la Festa del Papà? Il 19 Marzo si avvicina, approfitta di questo evento per dimostrare al tuo papà quanto sia speciale per te e quanto tieni a lui! Fai un regalo originale al tuo super papà, lasciati ispirare dalle nostre idee regalo per una Festa del Papà senza eguali e ricca di emozioni!!

I regali Festa del Papà 2023

Una bottiglia di buon vino (o di ottima birra) è il grande classico da regalare ad un uomo…ma se lo personalizzi per il tuo Papà diventerà un regalo unico oltre che super gradito. Tra queste idee, consigliamo la bottiglia di vino artigianale personalizzata, con il nome del proprio papà. Sul sito di Olallà la troviamo a 23 euro. Sempre molto carina, in color bianco, la cassettina portavino in legno personalizzata, sempre con il nome del proprio padre. Sullo stesso sito, il prezzo è di 27,99 euro.

Cerchi un regalo che il tuo Papà porti sempre con sé? Scegli senza dubbio un portachiavi personalizzato per esprimere tutto il tuo affetto per lui! Tra questi, un portachiavi in legno personalizzato, che potrà vedere stampato il nome del proprio papà, come ad esempio “Papà Andrea” o frasi analoghe. Oppure un portachiavi, dove si crea un calendario con la data di quando il signore è diventato papà dei propri figli. Idea molto carina e vostra al prezzo di 21,99 euro.

Stappa e Brinda assieme al tuo Papà! Con i nostri calici e boccali da birra personalizzati il gusto, la chiacchierata ed il divertimento saranno doppi! Simpatica l’idea di un boccale di birra con la famosa frase: “Papà Keep Calm and Have a Beer”. Questo simpaticissimo boccale di birra, consigliato peraltro dal sito di Olallà, lo trovato al prezzo 13,99 euro con lo sconto. Occasione assolutamente da prendere al volo.