Festa del Papà a Cinecittà World e la raccolta fondi per il Bambino Gesù: ecco quando, orari e biglietti. Sarà un evento all’insegna del divertimento e soprattutto della solidarietà, considerato come il parco divertimenti di “Cinecittà World” festeggerà il 154esimo anniversario dell’Ospedale Bambino Gesù. Sarà una giornata per sensibilizzare le persone al “Progetto Accoglienza” e raccogliere fondi, con questo che s’interessa dei bambini in lunga degenza all’ospedale e provenienti da tutte le parti d’Italia e dai Paesi più poveri del mondo.

La Festa del Papà per aiutare i bimbi del “Progetto Accoglienza”

Il “Progetto Accoglienza” pensato dall’Ospedale Bambino Gesù, si pone l’obiettivo di aiutare le famiglie dei piccoli ricoverati, spesso costretti a ingenti spese e stress mentale per poter stare vicini ai propri figli nel periodo di degenza e soprattutto di guarigione. Lo faranno attraverso l’evento “I love Papà”, che unisce il divertimento alla divulgazione scientifica sui problemi di natura fisica e mentale che possono toccare i bambini.

In tal senso, in un evento che andrà in scena dalle ore 11 alle 18 del 19 marzo 2023, vedremo “Trucchi da paura” all’area del Teatro 4. Qui ai bambini, si svolgerà una live comedy show che parlerà di paura ed emozioni, con i trucchi del cinema horror per gestire questi stati d’animo. Prima dell’inizio dello spettacolo, gli esperti forniranno ai presenti materiali per vincere i timori della quotidianità e soprattutto le difficoltà con più serenità.

All’Arena Stunt Motori, andrà in scena una spettacolo basato sulla sicurezza stradale, il corretto utilizzo dei seggiolini e soprattutto come viaggiare coi piccoli bambini a bordo. Tutto questo non facendo mancare le coreografie de Lo Stunt Show, che sulle ambientazioni di Fast & Furious promette acrobazie, testacoda e azioni mozzafiato. Al Giocarena, i genitori potranno vedere la divulgazione scientifica per la corretta alimentazione nei piccoli, oltre poi a osservare le manovre di disostruzione pediatrica.