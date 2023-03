Festa del Papà domenica 19 marzo 2023: ecco le idee regalo. Che sia sportivo, amante del fai da te o all’ultima moda… qui le idee più belle da donare ai papà per il 19 marzo.

I regali migliori per la Festa del Papà

Tra gli appuntamenti di inizio primavera, da segnare in agenda, c’è sicuramente la Festa del papà. Che lo siano appena diventati o ormai padri navigati, il 19 marzo, è l’occasione perfetta per un pensiero, piccolo o grande che sia, in base alle sue passioni, al suo lavoro o solamente per celebrare questa giornata. è quindi il momento giusto per pensare alle idee regalo proprio per la Festa del papà tra gadget tecnologici, proposte dedicate alla bellezza ma anche calzini o oggetti decisamente più utili.

Scegliere l’idea regalo per un papà potrebbe sembrare semplice, ma meglio evitare di inciampare nella classica cravatta divertente che, molto probabilmente, potrebbe finire in fondo a un armadio a prendere polvere. Meglio, allora, optare per delle sneakers di tendenza oppure per un paio da running, ma anche un set firmato LEGO e non solo. Qui la nostra selezione di regali per la Festa del papà che risponderanno alle esigenze di ogni uomo, qualsiasi sia la sua passione. Impossibile dire il contrario.

Per il papà appassionato di Lego e Star Wars

Per tornare un po’ bambini, ma anche per condividere momenti, e ore, tra padre e figli per costruire un vero e proprio pezzo da collezione. Il Casco del Mandaloriano di LEGO è un vero e proprio omaggio al leggendario cacciatore di taglie di Star Wars, un regalo che farà felici sia gli appassionati dei film che dei celebri mattoncini.

Su Amazon, il prezzo è di 58,98 euro.

Per il papà che va sullo skateboard

Sono le scarpe da skater per eccellenza, merito della suola piatta che assicura il grop perfetto sulla tavola, le Vans sono pian piano diventate un vero e proprio elemento di stile. La collab Vans x Mami Wata è il dono per chi ama il look street ma non rinuncia a un tocco di colore, come quello presente nella trama.

Su Amazon, il prezzo è di 90 euro.

Per il papà che si appunta tutto

Per non perdere mai una chiamata, ma anche per tenere traccia di tutti i progressi sportivi e dei valori sotto sforzo e non. Il Samsung Galaxy Watch4 è lo smartwatch che, oltre a essere bello da vedere, impara a conoscere il corpo di ognuno e permette anche di mettesi in sfida con amici o tra padre e figlio.

Su Amazon, il prezzo è di 176,52 euro.