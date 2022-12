Cosa preparare a Natale? Il menù e le ricette di primi semplici e veloci da fare

Tortellini in brodo, lasagne, pasta oppure quest’anno hai deciso di buttarti su qualcosa di meno tradizionale? Se sei incerto su cosa preparare per il tuo pranzo di Natale o la tua cena di Natale, ma sai che vuoi accontentare tutti i parenti, grandi e piccini*, lasciati ispirare dalle ricette di primi piatti prelibati che Galbani ha selezionato per te. Potrai scegliere tra ricette semplici che renderanno unico il tuo pranzo di Natale o la tua cena della Vigilia.

Le ricette di Galbani per questo Natale

Che tu voglia proporre un menù deciso a base di carne o seguire la tradizione che vuole la cena del 24 a base di pesce e frutti di mare, i complimenti da tutta la famiglia sono assicurati da Galbani! La ricetta che vi proponiamo quest’oggi è quella di un primo piatto molto molto sfizioso, una leccornia che ben presto diventerà uno dei pilastri della vostra cucina. Si tratta delle lasagne di pesce, uno dei primi piatti più tipici della cucina italiana rivisitato con un ragù di pesce per un risultato delicato e diverso dal solito. Una portata perfetto da servire in estate per richiamare i sapori del mare.

Servitelo per una cena con degli amici o un pranzo in famiglia, tutti i vostri ospiti ne rimarranno deliziati. Scegliete il pesce che preferite, potete personalizzare la ricetta e utilizzare frutti di mare e crostacei sgusciati, ma anche pesce a lisca saporito come il salmone o il tonno. In questa ricetta vi proponiamo di utilizzare le lasagne verdi piuttosto che la tipica pasta all’uovo, per un tocco di colore e originalità. I pomodorini daranno un ulteriore nota di colore per una portata che non sarà soltanto deliziosa ma anche scenografica. La pietanza che preparerete seguendo i nostri consigli culinari viene resa ancora più golosa grazie all’utilizzo di ingredienti davvero gustosi. Non vi resta che dare libero sfogo alla vostra creatività in cucina, per creare la vostra versione delle lasagne di pesce.

Protagonista della ricetta che vi presentiamo è lo scampo. In questo spazio vi consigliamo di utilizzarlo per la preparazione di una pietanza della gastronomia tradizionale mediterranea: il risotto alla crema di scampi. Un primo piatto irresistibile, reso ancora più invitante da un burro dal sapore delicato, il Burro Santa Lucia, capace di donare un tocco di gusto in più alla vostra ricetta. Infine, grazie al suo aspetto invitante e al profumo di mare, questa delizia sarà in grado di accontentare tutti i vostri ospiti divenendo un pezzo forte della vostra cucina!

Gli spaghetti alla chitarra con ricotta e gamberoni

Avete voglia di un primo piatto di pesce sfizioso e facile da preparare? Abbiamo la ricetta che fa al caso vostro, quella che soddisferà appieno le vostre esigenze gastronomiche, facendovi portare in tavola un piatto di gran gusto. La specialità che oggi vi consigliamo di realizzare prevede l’utilizzo degli spaghetti alla chitarra, una varietà di pasta all’uovo che richiede rigorosamente una cottura al dente. Simile agli spaghetti, ma a sezione quadrata, questa variante di pasta si presenta molto porosa. Proprio questa caratteristica la rende particolarmente adatta ad accogliere al meglio i condimenti e ad esaltarne i sapori.

Nel caso della nostra pietanza, il condimento che vi consigliamo di cucinare nascerà dall’abbinamento perfetto di succo d’arancia, Ricotta Santa Lucia e gamberi e sarà reso ancora più appetitoso da una nota alcolica finale conferita dalla presenza del Cognac. Una pietanza di sicuro successo, gustosa e adatta ad ogni occasione, ma soprattutto perfetta per soddisfare i palati dei più esigenti. Come fare per prepararla al meglio? Seguite i nostri consigli e non ve ne pentirete!