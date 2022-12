Cosa regalare a Natale agli amici: le idee regalo e i consigli

Cosa regalare a Natale ad amici? Questa è la domanda che assilla sempre tutti. Trovare idee regalo per amici è sempre difficile perchè abbiamo la sensazione di avergli già comprato di tutto. Così quando arrivano le feste, si corre ai ripari ritrovandosi a far scelte arruffate dell’ultimo minuto che non portano a niente di buono. Vediamo oggi i regali di Natale che possiamo fare ad amici e parenti per arrivare sotto il vischio preparatissimi.

Cosa regalare per Natale ai nostri amici?

Quest’anno che si regala a Natale? vediamo insieme una lista di regali di Natale originali. “Less is more” è una regola importantissima quando si pensa a che cosa regalare per Natale. Infatti, anziché lasciarsi andare al consumismo sfrenato, che potrebbe portarci a spendere un capitale solo per provare l’entità del nostro affetto, Possiamo pensare all’importanza che, anche il regalo più semplice, ha per il nostro destinatario. Piccoli oggetti portano con sé un enorme valore affettivo se regalati con il cuore. Vediamo quindi quali sono i regali di Natale più semplici e sempre apprezzati da tutti.

Tra i regali più apprezzati da papà amanti della cucina c’è il grembiule personalizzato. Con scritte simpatiche e divertenti è ancora più bello. Tra le idee regalo natale donna, il tagliere in ardesia è una sicurezza. Se hai un’amica amante del design e della cura dei dettagli in cucina, un tagliere in ardesia è il regalo perfetto per lei. Semplice ma elegante potrà utilizzarlo per le sue preparazioni ma anche e soprattutto per presentare le pietanze in tavola.

Non sai cosa regalare alla tua migliore amica per Natale? La mug personalizzata è l’oggetto sempre verde per la tua migliore amica. Semplice ma divertente, la adorerà pensandoti ogni mattina mentre fa colazione. Se hai una coppia di amici che si è appena trasferita in una casa nuova, potresti regalare loro qualcosa di utile per l’appartamento. Piatti di porcellana, tazze, bicchieri flut e bottiglie di vetro coordinate sono alcuni esempi sempre apprezzati da chi inaugura una nuova abitazione. Se i tuoi amici hanno figli, potresti regalare loro un wall sticker invece.