Cosa regalare alle amiche a Natale 2022: le idee e i consigli per spendere sotto i 20 euro

È tempo di mettersi a pensare a cosa regalare a quell’amica o conoscente alla quale non si può non donare un «pensierino» per Natale. Che cosa comprare senza spendere troppo? Alcuni pezzi legati al mondo della moda si trovano anche a costi bassi, al di sotto dei 20 euro: ecco allora qualche idea .E’ color crema lo scaldacollo a collo alto con frange. Adatto per la più freddolosa (H&M, 17.99 euro)

Cosa regalare alle amiche per questo Natale 2022?

Il portatessere glitter è utile per contenere le tante tessere che oggi ogni donna ha nel portafoglio: è un accessorio a parte che le ordina e le tiene ben distinte dal resto (Stradivarius, 9.99 euro). Un vestito (per le più giovani) per le feste: è mini con un corsetto in tulle. Adatto, perché no, anche a Capodanno (Bershka, 15.99 euro). Un paio di pantofole da donna in morbida ciniglia, calde e super comode, perfette per i momenti casalinghi e di riposo di tutto l’inverno. Una tonalità elegante di blu, con un tema scintillante che rimanda anche al periodo delle feste (Yamamay, 19.95 euro).

Sono l’ornamento preferito sotto le feste: le mollette luminose e piene di luce. Se ne mettono anche due alla volta, magari anche da entrambi i lati della testa (Accessorize, 12.90 euro). Un regalo di Natale originale per rilassarsi e prendersi cura delle mani per tutto l’inverno: con il cofanetto regalo di trattamenti per le mani Sephora Collection ( 11.99 euro).Questo regalino originale per Natale è l’alleato indispensabile per nutrire, idratare e riscaldare le mani nei mesi freddi.

Nel Kit occhi di Kiko (19.99 euro) si trovano un ombretto in stick, un eyeliner liquido e un mascara effetto volume e definizione, all’interno di una preziosa pochette. Perfetta per Natale. La tendenza del momento è quella di personalizzare il proprio cellulare. Il cordino portacellulare permette di appenderlo al collo o al polso, ma soprattutto riesce a donare immediatamente un tocco allegro e chic (StellaZeta, 9.99 euro). Biouty presenta una vasta gamma di cofanetti dei migliori brand di skin e body care naturali come Lavera, Organic Shop, Dizao che importa e distribuisce in esclusiva nei migliori super, iper e drugstore italiani. Un range di idee regalo tutte sotto i 10 euro che contengono maschere viso, scrub, crema mani e molto altro che si trovano facilmente, tra gli altri, in Douglas, Marrionnaud, Esselunga, Acqua e Sapone, OVS.