Cyber Monday 2022 Amazon: come funziona, sconti e promozioni

Cyber Monday è un appuntamento Amazon da non perdere che prende il via il 26 novembre. Una tre giorni di shopping nella quale sono previsti sconti fino al 70%. Diverse le offerte previste con il Cyber Monday di Amazon. Un’occasione da non perdere per comprare alcuni regali di Natale. Andiamo a vedere le migliori offerte.

Migliori offerte su prodotti di elettronica

Sui prodotti per l’elettronica sono previsti risparmi fino al 70% su dispositivi compatibili con Alexa; sconti fino al 60% su dispositivi di sicurezza domestica Ring e Blink selezionati e pacchetti di accessori; sconti fino al 40% su cuffie selezionate di Skullcandy e Shokz; sconti fino al 30% su prodotti premium per la cura dei capelli T3; sconti fino al 55% su vVardis e fino al 50% su altre marche di bellezza.

Sconti su abbigliamento e accessori

Tante anche le offerte previste per l’abbigliamento. Fino al 50% di sconto su vestiti e accessori Gap selezionati; fino al 45% di sconto su abbigliamento selezionato Amazon Essential e Simple Joys di Carter’s; sconti fino al 40% su abbigliamento per adolescenti e preadolescenti di HappyNation e su abbigliamento e accessori Tommy Hilfinger.

Occasioni per la casa e giocattoli

Anche per la casa c’è una vasta gamma di prodotti in sconto come le friggitrici ad aria Dash al 50%; e fino al 40% di sconto su alcune caffettiere Mr Coffee e sconti fino al 45% su strumenti Black and Decker. Non mancano le offerte anche per i giocattoli. Bambole e accessori American Girlm fino al 30% di sconti, giocattoli Marvel fino al 30% di sconto e si è-bike e scooter elettrici della Segway, Jetson e Hurley puoi risparmiare fino al 30%.