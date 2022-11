Quali sono i giocattoli da acquistare con il Black Friday 2022: tutte le offerte

Ormai manca poco a Natale, è arrivato quel fatidico momento di far mente locale sui regali approfittando sul Black Friday. E le offerte di questa ricorrenza sono sicuramente una buona opportunità per trovare occasioni interessanti a prezzi tagliati: tra i prodotti per la cura della casa e i robot aspirapolvere, gli smartphone ed integratori alimentari, sono tanti anche i giocattoli scontati.

Le offerte per i giocattoli col Black Friday

Su Amazon si possono trovare centinaia di giochi in offerta fino al prossimo 28 novembre. Dalla console Nintendo Switch alla palestra per neonati, ci sono in catalogo proposte per tutte le età. Nella gallery ci sono alcuni giochi in promozione e in questa sezione di Amazon potete vederne tanti altri, con sconti fino al 50%.

Fisher-Price Palestrina Baby Piano 4-in-1

Palestrina musicale con 4 modi di giocare che seguono la crescita del bambino: disteso a pancia in su; disteso sul pancino; da seduto; fuori di casa. La musica premia il bambino ogni volta che con i piedi preme i tasti del pianoforte. Il tappetino è lavabile. Lo trovate in offerta a 50,99 euro.

Cluedo

Il classico gioco di crimine e mistero in cui, tra sei sospetti, dovremo coprire il ruolo di un detective che deve scoprire chi è il colpevole del delitto. Per comprarlo in offerta, si spende 15,79 euro.

Nintendo Switch con Joy-Con

La confezione contiene una console Nintendo Switch con base, un Joy-Con sinistro, un Joy-Con destro, impugnatura joy-con, un alimentatore, un set di laccetti per Joy-Con e un cavo HDMI. Lo schermo è ampio 6, 2 pollici di tipo capacitivo multi-touch. Per comprarlo in offerta, potete trovarlo a 305,99 euro.

Barbie Casa di città a tre piani

Casa di Barbie ottima per tutte le storie da inventare con le sue amiche bambole. Tre piani, quattro stanze e un’area relax sul tetto, tutti con dettagli realistici. Include 1 tavolo con 2 sedie, 1 divano, 1 tavolino da caffè, 1 letto, 1 vasca da bagno e 1 poltroncina altalena. In offerta, lo trovate a 93,99 euro.

LOL Surprise Makeover Game

Lo scopo del gioco è essere il primo giocatore a trovare gli oggetti corrispondenti su due carte pescate e prendere gli accessori; il vincitore sarà il primo che avrà ottenuto tutti e 5 gli accessori fashion. La confezione include 20 esclusivi accessori LOL Surprise: 4 cerchietti con fiocco, 4 paia di occhiali, 4 collane con ciondolo, 4 braccialetti e 4 anelli e 42 carte da gioco. In offerta, lo trovate a 9,99 euro.

Cicciobello Bua

Gli strumenti del dottore saranno utili per curare Cicciobello. La bambola reagisce alle cure e il ciuccio lo farà smettere di piangere. Offre infinite combinazioni di gioco. Lo trovate in offerta a 69,69 euro.

Fisher-Price Il Trenino dell’ABC

Trenino a spinta con luci, musica e contenuti di apprendimento, per bambini ai primi passi e in età prescolare da 1 a 5 anni. Offre 3 livelli di apprendimento Smart Stages in italiano, spagnolo, castigliano, portoghese e inglese britannico. In offerta, lo trovate a 27,85 euro.

Taboo

Fai in modo che i compagni di gioco pronuncino la parola misteriosa da indovinare senza nominare le parole proibite. Comprende 260 carte con oltre 1.000 parole misteriose da indovinare. Lo trovate in offerta a 15,99 euro.