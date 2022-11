Amazon Black Friday Gallery: a che ora visitarla e quali sono gli eventi

Milano. In occasione del Balck Friday Amazon ha deciso di inaugurare nel capoluogo meneghino la Black Friday Gallery. All’interno dello spazio sarà possibile scoprire tutta una serie di promozioni e di interessanti eventi. Situato nel quartiere Brera e precisamente presso la Rimessa dei Fiori in via San Carpoforo, la galleria sarà aperta oggi, martedì 22 novembre tra le 14 e le 20 e da mercoledì 23 a venerdì 25 novembre dalle 10 alle 20. L’ingresso è gratuito.

Black Friday nei centri commerciali di Roma: tutti gli sconti e le offerte

Amazon Black Friday Gallery: gli eventi

Lo spazio si compone di varie stanze ed al suo interno vengono raccontate alcune tematiche importanti per Amazon quali ad esempio il Made in Italy o la sostenibilità ambientale. Ma non solo. Per gli appassionati dello streaming vengono trasmessi quattro eventi in diretta Twitch sui canali di quattro famosi streamer italiani: Riccardo Dose oggi 22 novembre, Antonella Arpa in arte Himorta il 23 novembre, Diego Naska, che intervisterà Cristina D’Avena ed infine IlMasseo che intervisterà il rapper Ernia. Per seguire tutti gli aventi che caratterizzeranno l’apertura della Black Friday Gallery è utile avere un account Twitch Prime. Grazie a quest’ultimo, infatti, sarà possibile — tra le altre cose — iscriversi ad un canale affiliato ogni mese e salvare le proprie dirette preferite per 60 giorni e non solamente per le canoniche due settimane.

Prodotti ed aree tematiche

Per quattro giorni, i visitatori potranno dunque immergersi in un’atmosfera unica, scoprendo le idee regalo per lo shopping del Black Friday e perché no, portandosi avanti anche con i regali di Natale. I prodotti disponibile e che sarà possibile visitare nello spazio sono davvero numerosi e divisi per fasce di prezzo. Presenti inoltre anche stanze tematiche dedicate allo shopping natalizio. Va detto infine che ogni prodotto è caratterizzato da un codice QR che i visitatori possono scansionare per scoprire tutte le informazioni che lo caratterizzano direttamente su Amazon.