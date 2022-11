Black Friday Week 2022 su Amazon: tutti i prodotti in offerta, dai videogiochi agli smartphone

Al via il Black Friday. Anche in Italia ha preso piede una tradizione americana, quella del Black Friday, che negli Usa ha luogo il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento. Oggi anche diverse aziende italiane aderiscono all’iniziativa mettendo in vendita una serie di prodotti a prezzi scontatissimi. Offerte invidiabili da non perdere anche in vista delle festività di Natale. E Amazon è una di quelle aziende che si è fatta trovare pronta per l’occasione.

I prodotti Amazon in offerta per il Black Friday

Tanti i prodotti messi in vendita da Amazon con sconti eccezionali, tra gli altri: Nuovo Echo Dot di 5 generazione, modello 2022 al 58% di sconto; prodotti essenziali di marche esclusive Amazon per i vostri amici a quattro zampe; smartphone, wearables e altra telefonia al 33% di sconto, Laptop, desktop e tablet al 40% di sconto; Tc, decodersi, soundbars al 42 % di sconto, Braun, Philips e Panasonic per rasatura ed epilazione al 51% di sconto.

Videogiochi

Tante le offerte anche sui videogiochi in questa settimana di Black Friday; Bayonetta 3 a 50,99 euro invece che 59,99 euro; Sonic Frontiers a 39,99 euro invece che 59,99 euro; Uncharted: Raccolta, l’Eredità dei ladri per Play station 5 a 18,97 invece che a 50,99; Returnal per Play station 5 a 38,97 euro invece che 80,99 euro; MARIO Cart 8 Deluxe – Nitendo Switch a 44, 99 invece che a 59,99 euro.

Smartphone

Sono inoltre in offerta i migliori smartphone Android tra i 300 e i 500 euro. Tra i tanti ci sono: Xiaomi 11 Pro 5 G, Google Pixel 6°, Oppo, Realme, One Plus, Samsung e tanti altri. Tra le offerte i top gamma 2021 che sono scesi di prezzo e alcuni smartphone di fascia media e medio alta del 2022 che vengono proposti da Amazon a prezzi accessibili.