Buono Amazon da 15 euro per il Black Friday: come fare per averlo, le istruzioni

Il Black Friday è iniziato anche su Amazon e c’è un modo gratuito per ottenere un buono da 15 euro spendibile sulla piattaforma. Vediamo come.

Il buono Amazon per il Black Friday

Come ogni anno il mese di novembre è il preferito per gli amanti dello shopping perché possono usufruire di numerosi sconti in occasione del Black Friday. Tradizione partita negli Stati Uniti qualche anno fa, il «venerdì nero» è arrivato ormai in tutto il mondo con tantissime realtà presenti in svariati campi che mettono a disposizione sconti extra sui loro prodotti e servizi. Quest’anno il Black Friday arriva venerdì 25 novembre ma ormai gli sconti sono partiti già una settimana prima.

Amazon è uno dei colossi dell’e-commerce che in occasione del Black Friday offre agli utenti tantissimi sconti su numerosi prodotti fino ad esaurimento scorte. La settimana nera dell’azienda fondata da Jeff Bezos ha avuto inizio alla mezzanotte del 18 novembre e culminerà venerdì 25. A corredo al Black Friday ci sarà poi la Cyber Monday dedicata in genere agli sconti su prodotti elettronici. C’è un piccolo trucchetto che si può utilizzare per ottenere uno sconto di 15 euro su Amazon da poter sfruttare anche in occasione del Black Friday. Vediamo come fare.

Come avere il buono?

In occasione del Black Friday tantissime persone acquisteranno su Amazon sfruttando gli sconti che la piattaforma metterà a disposizione. Per fare acquisti, grazie ad un trucchetto che arriva da Amazon Photos, possiamo sfruttare un credito di 15 euro. Per ottenerlo basterà utilizzare per la prima volta la piattaforma Amazon Photos. Si tratta di un servizio correlato a Prime che non tutti conoscono. Amazon Photos permette di sfruttare uno spazio online illimitato per conservare foto e video.

Si tratta di un vantaggio interessante che però non tutti sanno di avere abbonandosi al servizio Prime che offre anche spedizioni gratuite e piattaforma streaming per eventi, film e serie tv. Per incentivare e far conoscere ai propri clienti il servizio Photos, Amazon ha pensato bene di offrire a chi usa per la prima volta la piattaforma caricando una prima foto, un credito di 15 euro da sfruttare poi per gli acquisti. Per ottenere il credito bisognerà essere ovviamente iscritti al servizio Prime.

Chi lo è già può recarsi sulla sezione Photos e caricare la prima immagine, chi invece non è ancora abbonato ad Amazon Prime può sfruttare il periodo di prova gratuita di 30 giorni durante il quale non vengono applicati costi. Prima del termine del periodo di prova si può disdire l’abbonamento. Nel mentre però possiamo lo stesso ricevere il credito da 15 euro caricando una foto su Photos.

Come usare il buono?

Il buono sconto verrà caricato entro 7 giorni dal caricamento della prima foto direttamente sulla piattaforma sotto forma di credito e potrà essere speso all’interno del negozio online entro le 23.59 del 15 dicembre 2022. Per sfruttarlo però c’è bisogno di rispettare alcuni requisiti: la spesa dovrà essere superiore a 40 euro e i prodotti dovranno essere venduto direttamente da Amazon. Restano quindi fuori dallo sconto i prodotti messi in commercio dai venditori di terze parti fino ai resi rivenduti tramite la piattaforma Amazon Warehouse. Credito non usufruibile nemmeno per l’acquisto di contenuti digitali, buoni regalo, libri, alcuni alcolici e articoli per bambini.

C’è da fare un’altra considerazione: il credito non è replicabile. L’iniziativa punta a far conoscere la piattaforma a chi non ha l’ha mai usata in passato, quindi chi in precedenza ha già provato il servizio non potrà riscuotere il credito. A comunicare di non essere idonei alla promozione sarà la stessa Amazon che sulla pagina dedicata farà apparire un messaggio che spiegherà appunto di non poter sfruttare il credito.