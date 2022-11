Black Friday e le offerte lampo di Amazon: come fare per accedere agli sconti

Il Black Friday è iniziato e con esso sono in arrivo moltissime offerte lampo nei prossimi giorni. Ecco un trucco per conoscerle prima degli altri e trarne vantaggio.

Le offerte lampo di Amazon per il Black Friday

Il Black Friday è in arrivo: da oggi su Amazon e su molte altre piattaforme per lo shopping online i clienti possono comprare i prodotti che desiderano a prezzi competitivi. La settimana degli sconti più attesa dell’anno durerà ben 10 giorni, fino cioè al 28 novembre, giorno del Cyber Monday. Approfittare delle offerte non è semplice: molti prodotti hanno disponibilità limitata e tendono ad esaurirsi rapidamente a causa della grande domanda.

La cosa migliore da fare per aggiudicarsi ciò che si desidera è prendersi del tempo per cercare di trovare le migliori offerte e approfittarne. Ma come si può fare? In esclusiva per i clienti Amazon Prime, l’azienda offre la possibilità di conoscere in anticipo le offerte lampo, quelle che cioè hanno una durata molto breve. Ma vediamo nel dettaglio come funziona questo trucco.

Come riconoscere le offerte lampo

Conoscere le offerte lampo del Black Friday di Amazon è semplice: è sufficiente entrare nel proprio account della piattaforma, consultare la shopping app, oppure pronunciare semplicemente, vicino ad un dispositivo idoneo: «Alexa, quali sono le mie offerte». Così, si possono conoscere immediatamente le offerte disponibili. E per conoscerle in anticipo? Questa possibilità è riservata esclusivamente ai titolari di un account Amazon Prime, essi infatti possono scoprire queste offerte mezz’ora prima di coloro che dispongono di un account standard.

Per conoscere le offerte lampo in anticipo è necessario essere utenti Prime di Amazon. Il servizio può essere provato gratuitamente per 30 giorni premendo sul bottone qui sotto, dopodiché si attiva automaticamente. Il suo costo, terminata la prova, è di 4,99 euro al mese o 49,90 euro l’anno, può essere disattivato in qualsiasi momento.