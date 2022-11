Black Friday nei centri commerciali di Roma: tutti gli sconti e le offerte

Black Friday. Udite udite: per tutti coloro che amano approfittare degli sconti folli del Black Friday, questo è certamente il momento giusto. O meglio, la settimana giusta per poter assaltare letteralmente i negozi con le loro offerte. Nel mondo sì, ma soprattutto a Roma. Gli strateghi dell’acquisto online e non sono già pronti a prendere d’assedio i principali negozi della capitale, anche solo per comprare in anticipo qualche regalo di Natale da sguinzagliare poi tra qualche settimana. Pur essendo una moda americana, ormai il venerdì nero è entrato a pieno titolo anche nei nostri costumi, un po’ come per Halloween, ed avrà inizio a brevissimo: il 25 novembre. Tutto intorno a noi ce lo fa capire: adesivi sulle vetrine, banner pubblicitari e manifesti che tappezzano le strade: non esserne a conoscenza è davvero impossibile. E allora, via con la corsa agli acquisti matti e folli, con un unico e solo obiettivo: accaparrarsi le offerte più libidinose del mercato.

Quali sono le migliori lavatrici e asciugatrici da comprare con il Black Friday: dove conviene acquistare

Black Friday a Roma: i migliori negozi

E allora, mentre il marketing fa il suo lavoro, mentre la febbre per gli acquisti matti continua a salire, ecco che anche i negozi, i centri commerciali e gli outlet di Roma si preparano ad accogliere le orde di clienti già ammassanti alle loro porte. Un giorno, però, che con il tempo è diventata un’intera settimana di promozioni. E a volte anche più. Continuate a leggere per scoprire dove andare a fare shopping nella Capitale cogliere le offerte più vantaggiose.

Black Friday a Parco Da Vinci

Nel grande spazio commerciale di Parco Da Vinci sono sono già attive promozioni da diverso tempo, tutte molto invitanti e in molti negozi al suo interno. Gli sconti sono matti per davvero: ad esempio, acquistando un giocattolo da Toys, se ne potrà comprare un secondo a metà prezzo; oppure i capi di abbigliamento da Cisalfa al 50% di sconto; e ancora sconti fino al 75% da Dondi Salotti e fino al 50% da Primadonna. Insomma, davvero opportunità da non perdere.

Black Friday da Maximo

Sono pronte per essere sfornate, tutte le promo anche da Maximo Shopping Center, in occasione del “venerdì nero”. Infatti, in questi giorni, 21 e 22 novembre, acquistando all’Info Point una Maximo Gift Card del valore di 75 euro, la si pagherà solo 50. Bello no?

Black Friday a Castel Romano

Lo shopping, intanto non si ferma. E la concorrenza per accaparrarsi il maggior numero di clienti è davvero alle stelle. Come ad esempio quella dell’outlet di Castel Romano che, con il Black, offre ben 10 giorni, dal 18 al 28 novembre, di offerte imperdibili. Abbigliamento Uomo-Donna, accessori, biancheria, sportwear e molto altro ancora.

Black Friday a La Romanina

Anche al centro commerciale La Romanina, le cose vanno in questo verso. Anzi, al doppio, perché le offerte stesse, appunto, raddoppiano. Infatti, acquistando una Gift Card di 25 euro presso il desk in galleria, se ne potrà ricevere una seconda n omaggio dal valore di 25 euro, da poter spendere come volete per il vostro shopping natalizio. Ma attenzione, la promo è valida solamente per il 25 novembre, dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20.

Black Friday a Cinecittadue

Chiudiamo la nostra rassegna con il sorprendenteBlack Friday che si celebra, invece, a Cinecittadue dal 21 al 28 novembre, con promozioni in tutti i negozi e un regalo sensazionale per chi decida di acquistare una Carta Regalo. Infatti, anche in questo caso, ogni carta ha un valore di 50 euro, ma il cliente, acquistandola, ne riceverà subito un’altra del valore di 25 euro da spendere in tutti i negozi del centro commerciale. Cosa aspettate?