Terribile incidente a San Cesareo: morto un 42enne

Terribile incidente a San Cesareo, alle porte di Roma. Questa mattina, per cause ancora tutte da accertare, c’è stato uno scontro, all’altezza della rotatoria di Colle del Noce e ad avere la peggio, purtroppo, è stato un centauro. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118.

Incidente mortale a San Cesareo

L’incidente, di cui al momento non si conosce la dinamica, è avvenuto poco dopo le 9 di questa mattina in via di Colle del Noce. A scontrarsi un’auto e uno scooter, all’altezza dell’incrocio con via Ada Negri. Ad avere la peggio, purtroppo, il centauro: inutili i tentativi di soccorso e rianimazione, l’uomo di 42 anni è morto lì. Sotto gli occhi increduli dei passanti, che sui social con un tam tam ancora non riescono a crederci.

Sul posto gli agenti della Polizia Municipale, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, ma purtroppo per il centauro non c’è stato nulla da fare. Se non dichiarare il decesso. “Una scena bruttissima, sto malissimo” – scrivono sui social i cittadini, quelli che si sono trovati lì in quel momento. E che ancora non riescono a crederci.

Le indagini in corso

L’incidente, che è avvenuto in via di Colle del noce all’incrocio con via Ada Negri, ha visto scontrarsi un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio il centauro di 42 anni, a bordo del mezzo a due ruote. Ora bisognerà capire cosa sia successo. Intanto, il traffico è paralizzato e la strada chiusa per consentire i rilievi.