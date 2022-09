Daniele Bossari: chi è, età, carriera, MTV, chi è la moglie, figlia, malattia e Instagram

Dopo il successo di ieri, torna l’appuntamento della domenica con Verissimo, il salotto televisivo che vede alla conduzione, ormai da anni, Silvia Toffanin. Tra gli ospiti, pronto a raccontarsi a cuore aperto, Daniele Bossari, che parlerà, per la prima volta in tv, dei gravi problemi di salute che lo hanno colpito qualche mese fa.

Dagli esordi al debutto di Daniele Bossari

Daniele Bossari è nato il 1 ottobre del 1974 sotto il segno della Bilancia e oggi è un noto conduttore televisivo e radiofonico. Ha esordito a Radio Capital nel 1997, passando poi a Rtl 102.5 e Radio Deejay. La svolta arriva nel 1998 quando MTV gli apre le porte: da qui comincia una carriera che lo porterà a diventare uno dei principali volti televisivi legati al mondo della musica. Dopo tante trasmissioni a sfondo musicale, come Furore, Amici, Italian Music Awards e altri, Daniele diventa anche inviato ufficiale de La Fattoria.

La partecipazione e la vittoria al GF VIP

Daniele Bossari ha preso parte a diversi reality show sia come inviato che come conduttore, ma anche come partecipante: nel 2017 ha vinto il Grande Fratello Vip. E nel 2018 è stato opinionista fisso della tredicesima edizione del’Isola dei Famosi.

I programmi condotti

Ecco, di seguito, tutti i programmi (o quasi tutti) che ha condotto:

MTV on the Beach

Fuego

Disco 2000

Popstars

Saranno famosi

Festivalbar

Furore

Mistero

Verissimo (come inviato)

House of Esports

Chi è la moglie, vita privata

Daniele Bossari è legato sentimentalmente alla showgirl svedese Filippa Lagerback dal 2001 e insieme formano una delle coppie più amate di tutta la televisione italiana. Dalla relazione è nata anche una figlia, Stella, venuta al mondo nel 2003 a Città di Castello. Nel 2017, durante il Grande Fratello Vip, Daniele ha chiesto in diretta la mano della sua amata compagna: i due sono convolati a nozze il 1 giugno del 2018 con rito civile a Ville Ponti, a Varese.

La malattia e il tumore alla gola

Daniele Bossari recentemente si è raccontato sui social e ha spiegato ai followers di aver vinto una dura battaglia, quella contro un tumore alla gola.

Il primo lunedì di settembre é il giorno in cui molti ricominciano la propria attività. Ma per me, il ritorno alla semplice routine quotidiana, assume oggi un significato di rinascita” – ha spiegato. “Per spiegarvi cosa mi é successo, utilizzo il dodicesimo arcano dei tarocchi: “l’appeso”, perché rappresenta perfettamente la condizione in cui mi sono ritrovato. Mi é apparso in sogno in una notte di primavera, mentre cercavo di dare un senso alla sofferenza fisica che stavo provando durante i mesi di chemio e radioterapia, per curare un tumore alla gola. Sono vivo e ve lo posso raccontare”.

Daniele Bossari ha ripercorso i giorni più tristi, quelli di una battaglia lunghissima. Che ora, fortunatamente, si è conclusa. Lui ha vinto. E ha potuto contare sulla famiglia, gli amici, le persone che non l’hanno mai lasciato solo.



“Di fronte allo paura della morte ogni cosa diventa più vivida. A volte bisogna attraversare il dolore per comprendere la felicità. Ora lo so bene. Voglio ringraziare i medici e lo staff dell’Ospedale San Raffaele di Milano, la mia famiglia e gli amici che con pazienza mi sono stati vicini in tutti questi mesi, dandomi la forza di affrontare questa battaglia. Avrò modo di dirvi tutto, perché penso che la condivisione del racconto dia conforto a chi sta passando momenti delicati simili al mio, e allo stesso tempo mi aiuta ad alleggerirmi, lasciando spazio ad una vita nuova. Grazie a tutti voi per l’affetto” – ha concluso. E quel post, in poco tempo, ha fatto accetta di like e commenti.

Le curiosità

Ai tempi di Radio Capital il suo nome d’arte era Funky boss .

. La sua passione, oltre la musica, è il calcio: è un grande tifoso del Milan.

Daniele Bossari è celiaco ed è stato colpito da un malore durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip.

Ha collaborato con Franco Battiato alla redazione del libro Battiato, io chi sono?

alla redazione del libro Battiato, io chi sono? Ha attraversato un periodo molto buio e si è rivolto ad uno psicologo per venirne fuori.

Daniele Bossari punta tutto su Instagram

Daniele Bossari ha un profilo Instagram e con l’account @danielebossari vanta oltre 480 mila followers.