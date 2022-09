Daniele Bossari, chi è la moglie Filippa Lagerback: età, carriera, figlia, dove vive, Instagram e foto

Dopo il successo di ieri e il debutto della prima puntata, torna l’appuntamento della domenica con Verissimo. E Silvia Toffanin anche oggi è pronta ad accogliere in studio nuovi ospiti, che si racconteranno a cuore aperto tra vita privata e carriera. Tra di loro anche Daniele Bossari, che si racconterà e per la prima volta parlerà della sua battaglia, fortunatamente vinta, contro un tumore alla gola: lui che ce l’ha fatta grazie al supporto della famiglia e dell’amore della moglie Filippa.

Gli esordi di Filippa Lagerback e lo spot della Peroni

Filippa Lagerback è nata a Stoccolma il 21 settembre del 1973 ed è una nota conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella svedese. Dopo aver iniziato come fotomodella, ha intrapreso la strada dello spettacolo ed è stata lanciata nel 1993 dallo spot pubblicitario della Peroni. Nel 1996, invece, ha esordito al cinema in un film di Veronesi e per un anno è stata accanto a Fiorello nel preserale a premi ‘Superboll’.

La carriera in tv in Italia

Filippa Lagerback ha lavorato per la Rai e Mediaset. E ha condotto, anche in Italia, molti programmi tv come:

Strano ma vero

Controvento

Candid Angels

Circo Massimo

Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo

Con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Dal 2005, invece, assiste Fabio Fazio nel talk show Che tempo che fa, introducendo gli ospiti che vengono intervistati durante la puntata.

Il matrimonio con Daniele Bossari

La conduttrice e modella dal 2001 è legata sentimentalmente al conduttore radiofonico e televisivo Daniele Bossari e dal loro amore è nata nel 2003, a Città di Castello, la figlia Stella. Nel 2017, durante la semifinale del GF VIP, Bossari ha fatto alla compagna la proposta di matrimonio e i due sono convolati a nozze, con rito civile, il 1 giugno del 2018 a Ville Ponti, a Varese.

Instagram di Filippa Lagerback

Filippa Lagerback ha un profilo Instagram e con l’account @filippalagerback vanta oltre 600 mila followers.