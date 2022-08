DAZN, arriva la doppia utenza per vedere la Serie A: come funziona

Il campionato di Serie A 2022/23 sta per iniziare e, anche quest’anno, si potrà vedere su Dazn in esclusiva. La nota piattaforma ha acquistato i diritti per 7 delle 10 partite di giornata. Le altre 3 saranno trasmesse in co-esclusiva con Sky, con la possibilità di installare l’app di Dazn anche su Sky Q.

La piattaforma ha settato una nuova regola che impedisce di sfruttare l’iscrizione su più dispositivi in modo da limitare il fenomeno della condivisione dell’abbonamento. Ė possibile però condividere l’abbonamento anche tra due persone che non utilizzano la stessa connessione internet.

Leggi anche: DAZN cambia prezzo dell’abbonamento: la “doppia utenza” costerà di più

Dazn, come funziona la condivisione dell’abbonamento

Per abbonarsi alla piattaforma a partire dal 2023 sarà possibile scegliere tra due differenti abbonamenti:

Standard (29,99 euro/mese) – hai la possibilità di registrare fino a 2 dispositivi ed abilitare la visione contemporanea con un altro device solo se vi trovate nella stessa rete internet della tua abitazione

Plus (39,99 euro/mese) – questo è l’abbonamento che puoi condividere con un’altra persona anche se non si trova nella tua stessa abitazione. Puoi registrare fino a 6 dispositivi diversi.

Con il Piano Standard ad esempio si può guardare Dazn contemporaneamente sulla tua smart TV e sul tuo smartphone, a patto che entrambi i dispositivi siano connessi alla stessa rete internet dell’abitazione. Con il piano Plus, invece, si può guardare Dazn a casa col tuo device mentre qualcuno che vive con te accede al servizio da un altro luogo connesso ad un’altra rete internet.