Deliziosa ed economica ricetta con patate e tonno in scatola, vorrai farla ogni giorno

La ricetta con patate e tonno in scatola è deliziosa e anche economica e appena la assaggi vorrai mangiarla ogni giorno. Ecco come preparare questa ricetta gustosa e leggera!

Preparare le frittelle di patate e tonno in scatola è davvero facilissimo e non occorre molto tempo. Questa ricetta è leggera e buonissima da gustare, e non appena la assaggi la prima volta non ne potrai fare a meno. Ecco come fare per ottenere delle squisite frittelle!

Come coltivare delle ottime patate

Nutrienti ed economiche, le patate sono un alimento perfetto per preparare tanti manicaretti. Originarie del Sud America, sono ricche di fibre, carboidrati complessi, ferro, potassio, vitamina C, vitamina B6. Facili da coltivare, puoi anche produrle nel tuo orto e ottenere piatti ancora più squisiti.

Di solito le patate vanno seminate nel periodo che va da febbraio a maggio, ma varia in base alla regione e al clima. Ad esempio, nelle regioni dove il clima è mite si possono seminare dalla seconda metà di febbraio in poi, e in altre zone addirittura intorno alla fine di aprile.

Per capire quando è il momento giusto per la semina bisogna tenere in considerazione che il suolo deve avere una temperatura almeno di 10°C.

In quale terreno seminare le patate

Il terreno ideale per piantare le patate deve avere un buon drenaggio, così da consentire lo sviluppo delle radici e dei tuberi. Le patate vanno seminate al centro del giardino, nel punto più soleggiato e ventilato.

Evitare terreni troppo umidi e aver cura di aggiungere del fertilizzante a base di potassio per favorire la crescita e lo sviluppo dei tuberi. Innaffiare le patate da 3 a 7 volte al mese, regolandosi anche con le condizioni climatiche e con la stagione.

Ricetta delle frittelle di patate e tonno

La ricetta delle frittelle di patate è davvero squisita e anche facile da preparare. Puoi gustare questa prelibatezza utilizzando le patate che coltivi nel tuo orto, coltivazione semplice da eseguire e che ti darà anche tanta soddisfazione.

La genuinità e la freschezza delle patate appena raccolte esaltano il gusto e il sapore della ricetta, ma ecco come prepararla in pochi minuti.

Ingredienti

5 patate;

100 gr di formaggio;

1 uovo;

1 scatola di tonno;

4 cucchiai di farina;

1 carota;

1 cipolla;

1 mazzetto di cipollotti;

Olio, sale e pepe q.b.

Preparazione

Comincia sbucciando le patate, poi mettile in un contenitore e ricoprile di acqua. Taglia a fette dello spessore di 2 cm le patate e mettile in una pentola piena di acqua, poi accendi il fuoco e falle cucinare.

Mentre aspetti che le patate si cuociono, apri una scatoletta di tonno, mettilo in un recipiente. Nel frattempo versa un filo di olio nella padella e fai soffriggere carote e cipolle fatte a pezzetti. Non appena le carote e le cipolle sono pronte, aggiungi il tonno e il cipollotto crudo tritato e regola di sale e pepe.

Se le patate sono cotte scolale e schiacciale fino a ridurle in purea. Trasferisci la purea in un contenitore di vetro e aggiungi l’uovo, il formaggio grattugiato, quattro cucchiai di farina, il sale e mescola tutto con cura.

Con le mani prendi una noce dall’impasto e modellala fino a farla diventare una specie di disco. Tenendolo in mano metti nel mezzo di esso un cucchiaio del condimento che hai preparato prima, poi richiudi e aggiungi altro impasto. Passa il disco chiuso sulla farina ed eseguire la procedura fino ad esaurimento della purea. Le frittelle di patate sono pronte per essere cucinate!

Versa l’olio sulla padella e quando è caldo fai cuocere le frittelle a fuoco alto 5 minuti per lato. Quando si forma una sorta di crosticina all’esterno le frittelle sono pronte e puoi metterle sul piatto. Servile calde per gustare appieno il sapore squisito, sono una vera delizia!

Le frittelle di patate e tonno da gustare con tanti contorni

Puoi servire le frittelle di patate e tonno con contorni diversi ogni volta, gustando sempre piatti nuovi e originali. Un ottimo modo per assaporare al meglio questa ricetta nutriente e leggera è affiancare nel piatto delle verdure grigliate, come per esempio zucchine, melanzane, peperoni.

Un classico è invece l’insalata, perfetta per gustare le frittelle con qualcosa di altrettanto leggero. Oppure puoi accompagnare le frittelle con qualche salsa speciale come quella alla maionese, oppure una salsa piccante, a seconda dei gusti. Qualunque sia il contorno scelto, le frittelle di patate e tonno saranno sempre deliziose!