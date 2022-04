Domenica delle Palme 2022: immagini e auguri da inviare su WhatsApp ad amici e parenti

Oggi, domenica 10 aprile, si celebra la Domenica delle Palme, quella che precede la Pasqua, che quest’anno cade il 17 aprile. In questo giorno i fedeli ricordano l’ingresso trionfale a Gerusalemme di Gesù, in sella a un asino, osannato dalla folla che lo salutava, agitando rami di palma. Oggi simbolo di questa giornata, che deve essere all’insegna della pace e della gioia. Noi de Il Corriere della Città abbiamo preparato una serie di immagini da inviare per fare gli auguri.

Leggi anche: Domenica delle Palme, le frasi più belle per fare gli auguri

Buona domenica delle Palme: le frasi di auguri

La Domenica delle Palme ricorda l’ingresso di Gesù nella città di Gerusalemme. Gesù, salito in sella a un asino, entrò a Gerusalemme e venne osannato da una grande folla, che lo salutava agitando rami di palma (Vangelo di Giovanni 12,12-15).

Centinaia di persone, radunate dalle voci dell’arrivo di Gesù, stesero a terra i loro mantelli, mentre altri tagliavano rami dagli alberi intorno, e agitandoli festosamente gli rendevano onore.

Ovviamente non sono i rami a rendere onore a Gesù, ma i nostri cuori. Anche in questo giorno, vi auguriamo che ogni cuore sia gioioso e renda onore al nostro Salvatore.

Di seguito alcune immagini da poter inviare ai vostri amici e familiari per augurargli una buona Domenica delle Palme: