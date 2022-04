Domenica delle Palme, le frasi più belle per fare gli auguri

Oggi si celebra la Domenica delle Palme. Quale modo migliore per raggiungere amici e parenti se non con un bel messaggio di auguri? Che sia attraverso WhatsApp, Facebook, Twitter, Telgram, Tik Tok o qualsiasi altro tipo di social voi usiate, l’importante è che il messaggio arrivi dritto a cuore del destinatario.

Ecco allora qualche spunto per voi: abbiamo raccolto frasi e immagini per questa importante festa religiosa.

Le frasi più belle per la Domenica delle Palme

La pace è come un ramoscello di ulivo donato la domenica delle Palme. Durerà per sempre se sapremo custodirla con amore e gentilezza!

La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla via. La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro, gridava: Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!

(Vangelo di Matteo, descrivendo l’ingresso di Gesù in Gerusalemme)

Inizia con la Domenica delle Palme la settimana suprema della storia e della fede. In quei giorni che diciamo «santi» è nato il cristianesimo, è nato dallo scandalo e dalla follia della croce. Lì si concentra e da lì emana tutto ciò che riguarda la fede dei cristiani. Per questo improvvisamente, dalle Palme a Pasqua, il tempo profondo, quello del respiro dell’anima, cambia ritmo.

(Ermes Ronchi)

Prima osannato, poi tradito, condannato, crocifisso. Il dramma di Gesù è davanti a me, è una domanda per capire chi sono, come mi sarei comportato se fossi stato presente. Quella settimana di passione dovrebbe entrarmi nel cuore, nella mente, nelle ossa

(Ernesto Olivero)

Chi sono io, davanti al mio Signore? Chi sono io, davanti a Gesù che entra in festa in Gerusalemme? Sono capace di esprimere la mia gioia, di lodarlo? O prendo distanza? Chi sono io, davanti a Gesù che soffre?

(Papa Francesco)

Un augurio di Pace e Serenità.

Che questa giornata vi porti anche tanta felicità..

Buona Domenica delle Palme

Serena Domenica delle Palme a tutti voi, ci sia sempre spazio nei vostri cuori per la pace e serenità dell’animo qualunque sia il vostro credo.

Buona Domenica delle Palme!

Un pensiero di pace, amore e serenità per tutti voi!

L’ amore verso il prossimo è il dono più grande che possiamo fare agli altri! Buona Domenica delle Palme!

Che questo ramoscello porti tanta pace e serenità nella tua casa e ai tuoi cari! Buona Domenica delle Palme

Impariamo ad accogliere anche noi Gesù, che seduto su un asino ci ha insegnato che non serve molto per dimostrare il proprio valore: l’amore verso il prossimo è il dono più grande che possiamo fare agli altri! Buona Domenica delle Palme!

Il periodo che precede la Pasqua è il periodo in cui la vita si muove lentamente verso la sua pienezza e, con questa sua forza oggi così poco compresa, spinge anche noi a rinnovarci, ad abbracciare con una nuova visione lo scorrere incerto della vita.

(Susanna Tamaro)

Che la colomba della pace porti tanta serenità nei cuori e tanta luce per illuminare chi non vede, che voli nei cieli del mondo a portare pace dove pace non ce n’è, portare pace con noi stessi e donarla agli altri senza distinzioni. Con il cuore aperto all’amore, alla serenità, alla luce dello spirito.

(Stephen Littleword)

Oggi è la Domenica delle Palme; le altre sono domeniche, con l’iniziale minuscola.

(Accademia della Crusca)I veri valori che oggi dovremmo ricordare sono quelli della fratellanza e dell’umiltà. Prepariamoci ad accogliere il Signore nel nostro cuore durante la Settimana Santa. Questo il mio augurio per te. Che questa domenica si compi il miracolo delle Palme!

Che questo giono di festa ci aiuti a trovare la pace dentro di noi. Così che possiamo costruire pace tutto intono a noi! Ti auguro una domenica felice e spensierata, e di condividere la gioia insieme alle persone che ami di più!

Il mistero pasquale che si compie ogni anno ci ricorda quanto sia grande e clemente l’Amore e la Potenza di Dio. Rendiamoci degli del suo Amore condividendo la pace e la fratellanza tra gli uomini: questo è il mio augurio per la Domenica delle Palme!

Impariamo ad accogliere anche noi Gesù trionfante, che seduto su un asino ci ha insegnato che non servono fronzoli per dimostrare il proprio valore: l’amore verso il prossimo è il dono più grande che possiamo fare agli altri!

Che questo ramoscello porti tanta pace e serenità nella tua casa e tra i tuoi cari! Buona Domenica delle Palme!

Si può parlare di Dio oggi nel giono delle Palme? Certo, perché è innanzitutto Dio che Parla oggi con Noi con il suo messaggio di pace che io mando a te!

Buona Domenica delle Palme, con l’augurio che un ramoscello di ulivo ci ricordi l’importanza della pace tra gli uomini.

Pace, serenità e armonia possano regnare nella tua casa. Buone Palme!Oggi è una gionata di festa e ti auguro di trascorrerla con la gioia nel cuore!

Che le Palme benedette ci aiutino a ritrovare serenità e pace oggi e tutti i gioni a venire, che il nostro cuore si riempia di amore con l’arrivo della Santa Pasqua!

Che l’ingresso trionfale ed umile di Gesù a Gerusalemme ci aiuti a ricordare quali sono i veri valori ad avere importanza: pace, amore e fratellanza, il Signore parla con noi!

Con l’augurio che questo ramoscello di ulivo porti la pace e la serenità nella tua casa. Tanti auguri per la Domenica delle Palme da parte mia e della mia famiglia.

Che la Pace del Signore infonda gioia e amore nella tua casa: felice Domenica delle Palme e una Santa Pasqua a tutta la tua famiglia!

Impariamo ad accogliere anche noi Gesù, che seduto su un asino ci ha insegnato che non serve molto per dimostrare il proprio valore: l’amore verso il prossimo è il dono più grande che possiamo fare agli altri! Buona Domenica delle Palme!

La pace e la concordia regnerà, quando ognuno di noi troverà la pace in se stesso! Buone Palme!

Tanti auguri per la Domenica delle Palme da parte mia e della mia famiglia, con l’augurio che questo ramoscello di ulivo porti la pace e la serenità nella tua casa.

Suonano le campane e le colombe bianche volano in cielo: Buone Palme a te e alla tua famiglia!

Che questo giorno di festa ci aiuti a trovare la pace dentro di noi, per costruire pace intorno a noi! Ti auguro una buona Domenica delle Palme!

Colgo l’occasione per augurare a te e alla tua famiglia una buona domenica delle Palme con l’augurio che Gesù possa sempre proteggervi!

Che questo ramoscello porti tanta pace e serenità nella tua casa e ai tuoi cari! Buona Domenica delle Palme!

Oggi è una giornata di festa e ti auguro di trascorrerla con la gioia nel cuore! Buona Domenica delle Palme!

Una serena e felice Domenica delle Palme a te e a tutti i tuoi cari: un abbraccio forte!

Il ramoscello di ulivo è il simbolo della pace: ecco un ramoscello virtuale anche per te, perché ci sia sempre pace e gioia nel tuo cuore! Buona Domenica delle Palme!