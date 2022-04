Domenica delle palme: frasi di auguri, gif e immagini da inviare il 10 aprile 2022

Domenica delle Palme 2022. Ad una settimana prima della Santa Pasqua, precisamente la domenica che la precede, si festeggia la rinomata tradizione della Domenica delle Palme. Il giorno di giubilo, secondo la tradizione cristiano-cattolica, viene evocato per commemorare l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, a dorso di un umile asino ed accolto dalla folla festante che lo salutò con fragore agitando i rami di palme d’ulivo.

L’inizio della settimana Santa: domenica 10 aprile 2022

È il giorno che inaugura la settimana Santa, il suo esordio, fino all’arrivo, poi della Pasqua la domenica successiva. Il simbolo, come anticipato, è il ramoscello di ulivo che, per tradizione, ogni credente porta con sé durante la cerimonia poiché c’è un momento specifico della funzione durante il quale il parroco suole benedirle. Un ramoscello per ogni credente: simbolo di pace e fratellanza. Poi, c’è chi li regala, li conserva o ne stacca un ramoscello per i conoscenti incontrati per strada.

Festa e giubilo per l’ingresso a Gerusalemme

Anche la Domenica delle Palme è, quindi, un giorno di festa per i fedeli, di solito celebrato con la funzione religioso e un sostanzioso pranzo domenicale con parenti ed amici. E, anche per questo giorno, ci si scambia gli auguri: in che modo farlo? Se siete a corto di idee non preoccupatevi: noi della redazione abbiamo selezionato una serie di frasi originali con cui potrete fare bella figura con i vostri amici più cari. Ecco di seguito una folta lista creata per voi.

Le più belle frasi di auguri per la Domenica delle Palme 2022