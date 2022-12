Dove andare a mangiare a Roma l’8 dicembre? I ristoranti per la Festa dell’Immacolata

Pronti a varcare la soglia della Magia del Natale a Roma, annunciata da due grandi e bellissimi alberi sorridenti? Al Bivacco, a Fidene, parte un dicembre ricco di eventi per bambini, con pista di pattinaggio in ghiaccio sintetico, e un gustoso ristorante – trattoria buona come una volta – per mamma e papà. Al Bivacco si comincia con l’8 dicembre e si prosegue con tanti eventi per tutto il mese di dicembre (sabato 10, ad esempio, ci sarà ELSA di FROZEN!).

Dove mangiare a Roma per la Festa dell’Immacolata?

Nella grande sala vestita a festa potrete partecipare a eventi, laboratori o organizzare la vostra festa in un clima natalizio, usufruendo anche della piccola e deliziosa pista di pattinaggio in ghiaccio sintetico (quindi non è fredda) dove tanti bambini hanno imparato a pattinare (e ci sono pattini da affittare anche per mamma e papà). Ecco cosa succederà l’8 dicembre dalle 10 alle 13:

Laboratorio degli Elfi

Giochi di pista

Favola di Natale

Balli con gli elfi

Costo 20€ a bambino (e potete prenotare anche pranzo o aperitivo). Mamme e papà vi consigliamo anche di riservare il vostro tavolo al Bivacco per assaggiare le ottime pietanze della tradizione romana e italiana che qui vengono servite, spaziando dalla carne, alla pizza al pesce. Il ristorante “Il Bivacco”, si trova a Via Radicofani 75.

L’Openbus con gli elfi di Babbo Natale

Iniziamo i festeggiamenti del Natale magicamente. A bordo del grande Open Bus, in giro tra le bellezze di Roma, ci sarà l’Elfo magico che ci farà divertire con musiche, giochi di magia e sculture di palloncini. Il programma:

Accoglienza magico-musicale dell’Elfo

Tour in bus

Giochi di prestigio musicali a bordo

Sculture di palloncini

Merenda per tutti i bambini

Spettacolo magico a fine corsa

PREZZO

Adulti 25€

Bambini 20€ dai 3 anni

Gratuiti sotto i 3 anni, se in braccio ai genitori

Nella vecchia fattoria e il Pozzo ai Massimi

Pranzi per famiglie con animazione per bambini e menu bimbi della nutrizionista (tranquilli, col freddo si gioca nelle sale interne), nei weekend e nel ponte lungo dell’8 dicembre. LABORATORI DI NATALE per bambini la mattina, senza obbligo di rimanere a pranzo MERENDE con attività per bambini dall’8 all’11 dicembre. Nella nuova struttura totalmente al coperto da un pergolato al chiuso, oltre la graziosa sala interna e lo spazio esterno semi-coperto, tra il calore degli affetti e la variegata proposta gastronomia, il ristorante ci aspetta per un pranzo in famiglia.

Immacolata al teatro o ai laboratori per bambini

“Se il tempo non promette bene, che si fa? Si va a Teatro”. Il Teatro Mongiovino, storico teatro per bambini a Roma nel quartiere Garbatella, vi aspetta con un nuovo spettacolo. Giovedì 8, al Teatro “La casetta” di Torrevecchia, mattina si festeggia con attività dedicata ai bimbi dai 30 mesi ai 10 anni di età. Non è una commedia di Natale, ma un meraviglioso e caloroso evento organizzato dal Domus Park Hotel 🎄

8 DICEMBRE 2022 ⛄

LABORATORIO DI DECORAZIONE BISCOTTI E PRANZO 🎁

MENU ADULTI 35€

🥂Benvenuto con Flute di prosecco

🫕Zuppetta di fagioli e crostoni di pane aromatizzato

🍝Mezzamanica con fiocchi di salsiccia, piselli e crema di latte

🍖Arista di maiale con Patate al forno

🍮Pannacotta home made

1 calice di vino, Acqua, caffè

MENU BIMBI €20

🍝Lasagnetta al ragù

🍟Sfilacci di pollo dorati e patatine fritte

🍪Biscotti

Acqua e Coca cola