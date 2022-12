Dove andare con i bambini a Ostia? Ecco cosa visitare, dalla fattoria degli animali al molo

Se avete voglia di andare alla scoperta di zone meno conosciute nei dintorni di Roma con i vostri bambini, possiamo consigliarvi di esplorare le zone di Ostia e Fiumicino. Per chi ha la fortuna di frequentare la zona di Ostia e Fiumicino con i propri bambini, può essere piacevole portare i bambini da queste parti quando si ha voglia di allontanarsi dal centro di Roma, con l’obiettivo di visitare qualche luogo che non si conosce e finendo la giornata in riva al mare.

Dove andare coi bambini a Ostia?

Ostia Antica è sicuramente una meta molto più conosciuta ma spesso non si pensa che possa essere un’attrattiva per i più piccini. Invece ve la consigliamo vivamente. Giocare a nascondino tra le rovine, salire gli scalini del teatro o di un tempio, entrare in una taverna del passato, ovviamente sempre nel rispetto dei monumenti, può trasformarsi in un’esperienza davvero divertente per tutta la famiglia. Vi consiglio anche di andare a vedere le latrine, argomento sempre amato dai bambini. All’interno di questo sito archeologico immenso c’è anche una tavola calda molto ben gestita e che può accogliere tanti turisti.

Mi raccomando, però, non portatevi il pallone e non fate camminare i bambini sulle rovine come se fossero sul set di un videogioco di Tomb Raider. Purtroppo questi spiacevoli episodi accadono, quindi cercate di evitare di ripeterli. Ultimamente vengono proposti anche interessanti laboratori per bambini. Date quindi sempre un’occhiata alla pagina Facebook del Parco Archeologico di Ostia Antica. Il Parco Archeologico di Ostia Antica è praticamente sempre aperto, tranne il Lunedì. Per gli adulti il costo intero del biglietto è di 12 euro (nel caso ci fosse una mostra il prezzo potrebbe essere diverso). Fino ai 18 anni bambini e ragazzi appartenenti alla Comunità Europea entrano gratuitamente, dai 18 ai 25 anni invece pagano solamente 2 euro.

La fattoria degli animali

Non lontano da Ostia Antica c’è la fattoria degli animali. Diciamo che se abitate in Inghilterra, non vi suggeriremmo mai di andarci, ma per gli standard di Roma è molto ben organizzato. Ci sono animali da fattoria decisamente particolari ed è possibile acquistare del mangime all’ingresso. Vi consigliamo di andare sempre all’apertura, quando gli animali attendono la colazione con ansia e quando non c’è molta gene. A metà percorso, c’è anche uno spazio dov’è possibile accarezzare le caprette e camminare tra le galline.

Attenzione però al pacchetto di carta con il mangime: la storiella che le capre mangiano la carta è vera. Una volta hanno anche provato a mangiare un orlo del vestito. Se pagate extra, potrete anche fare un giro sul cammello o girare su un mini fuoristrada. Più avanti, c’è un parco giochi e alla fine del percorso troverete anche un bar e un’area giochi con tantissime casette di plastica e macchinette. I bambini si sporcheranno sicuramente, quindi mettetevi l’anima in pace da subito o portatevi un cambio di vestiti.