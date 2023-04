Dove e a che ora vedere la via Crucis con Papa Francesco venerdì 7 aprile 2023? Orari e diretta tv

Con l’inizio della Settimana Santa, iniziano ufficialmente anche le celebrazioni per la Pasqua 2023, entrando così nel vivo di queste imminenti feste che hanno una potente carica spirituale e religiosa. Ecco quali sono le tappe principali di questo periodo e come seguirle anche in diretta tv o streaming, continuate a leggere!

Quando viene dimesso Papa Francesco? Come sta oggi, gli appuntamenti della Settimana Santa

Tutti gli eventi della Settimana Santa: quali sono e dove seguirli

La settimana Santa è ufficialmente iniziata domenica scorsa, con la Santissima Domenica delle Palme, con la quale si è ricordato l’ingresso di Gesù a Gerusalemme accolto dalla folla festante. Poi, successivamente, si proseguirà con giovedì, venerdì e sabato santo, per culminare poi nei festeggiamenti della Domenica di Pasqua. Per tutti i cattolici e i credenti, si tratta di un periodo di penitenza, di raccoglimento, ma soprattutto preghiera e riflessione, grazie anche alla guida spirituale di Papa Francesco (86 anni) che nonostante le sue precarie condizioni di salute ha ufficializzato la sua presenza per i riti della Settimana Santa di quest’anno 2023.

Il Giovedì Santo: l’ultima cena di Gesù