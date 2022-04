Messa di Pasqua oggi domenica 17 aprile in tv: orari, canale e diretta streaming (Video)

Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato: oggi è Pasqua, la domenica della resurrezione di Gesù, e molti saranno i fedeli che andranno in chiesa. C’è chi, poi, non potrà per tanti motivi, ma fortunatamente la liturgia di Papa Francesco verrà trasmessa anche in diretta tv o in streaming sui vari portali. Dove e a che ora seguire la messa di oggi? Qual è il programma completo di tutte le funzioni, che si terranno nella domenica di Pasqua?

La messa di Papa Francesco e la benedizione Urbi et Orbi oggi

Oggi, domenica 17 aprile 2022, Papa Francesco, in diretta dalla Basilica di San Pietro, celebrerà la tradizionale messa di Pasqua.

Dalle 9.50 la liturgia si potrà seguire su Rai 1 (o in streaming sul portale Rai Play): ci sarà la Santa Messa celebrata da Papa Francesco, poi il messaggio pasquale e la benedizione Urbi et Orbi. La funzione si potrà seguire anche su Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre). Prima, però, alle 9.40 ci sarà il consueto appuntamento con il programma ‘A sua immagine – Speciale Pasqua’, che vede alla conduzione Lorena Bianchetti.

Il racconto dei Vangeli di Papa Francesco

Papa Francesco sarà protagonista anche della serata di Rai 1. Alle 21.25, infatti, dopo l’appuntamento con I Soliti Ignoti – il Ritorno, ci sarà l’evento religioso ‘Papa Francesco e il racconto dei vangeli’, con Monica Maggioni, a cura del Dicastero per la Comunicazione.

La messa di Pasqua su Canale 5

Un’altra funzione religiosa viene svolta alle ore 10 e trasmessa in tv da Canale 5. Anche in questo caso è possibile guardare la messa in diretta streaming tramite il portale MediasetPlay.it.