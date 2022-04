Meteo Pasqua e Pasquetta 2022: vento e freddo nel weekend, le previsioni in Italia

La primavera non sembrerebbe essere ancora arrivata. O meglio, se oggi la fase calda e stabile raggiungerà l’apice sull’Italia, sabato ci sarà un calo delle temperature e a Pasqua bisognerà fare i conti con l’ennesimo ingresso di un fronte freddo. A dirlo gli esperti di Meteo 3B, che hanno spiegato come domenica ci sarà un brusco calo delle temperature, con termometri in picchiata anche di 8-10°C.

Il meteo di sabato 16 e domenica 17 aprile 2022 in Italia

Sabato, come spiegano i meteorologi, ci sarà un primo calo delle temperature, ancora contenuto. Ma la vera svolta è attesa nel cuore delle festività pasquali perché ci sarà l’ingresso, ancora una volta, di un fronte freddo in discesa dal Nord Europa. In Italia, ci sarà un’ instabilità diffusa al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Acquazzoni sparsi in arrivo al pomeriggio su Triveneto, Alpi occidentali e settori tra Lombardia ed Emilia Romagna. In serata ancora qualche fenomeno sulle Alpi occidentali, sereno o poco nuvoloso altrove.

Nella domenica di Pasqua, invece, ci sarà una saccatura artica, che scivolerà dall’Europa centro-orientale verso i Balcani, così spiegano da meteo 3B, in Italia ci sarà un calo delle temperature. La colonnina di mercurio, infatti, si attesterà fino a 5°C al di sotto dei valori tipici del periodo.

Le previsioni meteo a Roma nel weekend di Pasqua

Nella Capitale domani i cieli saranno per lo più sereni o poco nuvolosi al mattino. La nuvolosità sarà in aumento tra la sera e la notte, con possibili locali piogge o acquazzoni sparse. Le temperature restano comprese tra i 10 e i 20°C. Domenica, invece, il tempo sarà stabile per tutta la giornata con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Maggiori spazi di sereno nelle ore serali, con temperature comprese tra 7 e 19°C.

Il meteo nel resto del Lazio

Nel resto del Lazio sabato al mattino il tempo sarà stabile con cielo sereni. Instabilità in aumento al pomeriggio sui rilievi interni, con locali piogge, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata tempo ancora instabile con possibilità di piogge e temporali sparsi, soprattutto sui settori meridionali. Domenica, invece, ci saranno locali precipitazioni al mattino su rilievi interni e basso Lazio, neve oltre i 1300 metri. Tra il pomeriggio e la sera si rinnovano le condizioni di tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi.

Le temperature di Pasquetta: che tempo farà?

Nella giornata di Pasquetta, come spiegano gli esperti di Meteo 3B, il carico di aria fredda raggiungerà il culmine e le temperature non subiranno grandi scossoni. Al Nordovest, in Toscana e in Sardegna la tendenza si invertirà, con un lieve aumento dei valori massimi.