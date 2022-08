Due ragazzi romani volano alle finali di Mister Italia 2022: ecco chi sono

Manuel e Daniele ce l’hanno fatta, e non stanno più nella pelle per l’imminente finale che li attende. Ci sono, infatti, anche i due ragazzi romani tra i 38 finalisti che sabato a Pescara si contenderanno il titolo di Mister Italia 2022 avendo superato ieri a Giulianova lo scoglio delle semifinali che ha ridotto da 90 a 38 i pretendenti.

I due finalisti romani per Mister Italia 2022

Si tratta dell’imprenditore edile 34enne Daniele Salustri e dell’idraulico 23enne di Cerveteri (RM) Federico Gerolin.

Entrambi nei giorni scorsi hanno partecipato alle semifinali nazionali del concorso che si sono svolte a Giulianova e hanno visto cimentarsi un centinaio di ragazzi provenienti da tutta Italia.

L’attesissima finale di Pescara

Passano in finale, tra i 38 “bellissimi” che sabato sera 6 agosto a Pescara si contenderanno la palma di uomo più bello della Penisola, anche i due ragazzi romani che saliranno così sul palco allestito in piazza Rinascita nel cuore del centro storico pescarese per partecipare alla serata conclusiva del concorso di Mister Italia condotta da Jo Squillo e Luca Onestini con Natalie Caldonazzo nelle vesti di Presidentessa di giuria.

Il concorso tutto al maschile

Organizzato da patron Claudio Marastoni, il concorso di “Mister Italia” è stato trampolino di lancio in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e lo stesso Onestini, vincitore nel 2013.

Per seguire in diretta l’avventura a Pescara dei due ragazzi romani basta collegarsi ai canali social ufficiali (Fb e IG): @concorsomisteritalia e @missgrandprix.