Ecco come eliminare definitivamente le cimici da letto senza fare troppa fatica

Ecco come eliminare in modo definitivo le cimici da letto e senza fare poi così tanta fatica.

Le cimici da letto sono degli insetti di minuscole dimensioni, che si annidano principalmente sui cuscini ma anche nei materassi ed in generale nei tessuti e muri.

In alcuni casi si possono vedere anche ad occhio nudo, mentre in altri casi possono essere del tutto invisibili.

Tuttavia le punture di questo tipo di insetti sono ben riconoscibili perché hanno degli specifici sintomi e segni.

In alcuni casi però questi si possono confondere con le punture di zanzara. Ad ogni modo, è sempre bene capire se nel nostro letto sono presenti questo tipo di insetti, in modo da disinfestare la zona ed eliminare anche il punto in cui si sono annidati.

Esistono diversi rimedi per poter eliminare le cimici da letto ma alcuni di questi non si sono rivelati del tutto efficaci.

Per questo motivo oggi vogliamo darvi alcuni utili suggerimenti per eliminare definitivamente queste cimici da letto, senza fare anche troppa fatica.

Cimici da letto, cosa sono

Le cimici da letto appartengono alla famiglia delle cimicidae. Parliamo di una specie di insetto ectoparassita ematofago, che di conseguenza si nutre del sangue dell’uomo e anche di altri animali a Sangue caldo.

Si dice che la comparsa di questo tipo di insetti abbia diverse concause ovvero l’introduzione del riscaldamento centralizzato all’interno degli edifici. Ed ancora l’aumento dei viaggi in tutto il mondo, la globalizzazione e la resistenza biologica di questo tipo di insetti.

Ad ogni modo, molte case sono letteralmente infestate da queste cimici da letto.

Per eliminare del tutto questi insetti, la soluzione ideale sarebbe quella di rivolgersi ad alcuni tecnici specializzati che hanno le giuste attrezzature.

Si tratta quindi di professionisti del settore che hanno proprio questo compito ben specifico ovvero eliminare il problema dalla radice, per scongiurare anche le conseguenze.

Come eliminare il problema

Sul mercato sono presenti diversi prodotti i quali però non hanno dimostrato una grande efficacia.

Pare che qualche prodotto abbia eliminato il problema ma soltanto in modo temporaneo e non definitivamente.

Innanzitutto, è bene individuare il punto in cui effettivamente queste cimici hanno fatto il loro nido.. Puoi prendere a tal riguardo una carta da gioco e andare a ispezionare le varie fessure e le crepe, in modo da far fuoriuscire questi insetti.

Una volta che questi vengono fuori potete schiacciarli e con la carta assorbente trattenerle e inserirle poi all’interno di una busta, che dovrà essere chiusa ermeticamente.

Esiste anche un altro modo piuttosto semplice per poter uccidere queste cimici da letto, ed è il phon. Potete utilizzare quindi l’asciugacapelli ovviamente a temperatura media per una durata di circa 30 secondi.

Dovete puntare il phon proprio dove si pensa che le cimici siano presenti ed in questo caso tenderanno a scappare.

Potrete così ucciderle o comunque potrebbero anche morire una volta a contatto con l’aria tiepida.

Ad ogni modo il metodo più efficace è quello di far intervenire alcuni tecnici della disinfestazione che andranno ad insistere in specifiche aree e zone.

Come prevenire

La prevenzione è comunque importante e determinante. Per evitare che questo tipo di insetti possa andare ad infestare gli ambienti o per evitare che possano tornare, bisogna prendere qualche precauzione.

Innanzitutto dopo aver fatto la disinfestazione è bene lavare con l’acqua calda e il sapone le relative macchie di sangue.

È preferibile fare una ispezione del Materasso, dei cuscini o comunque dei tessuti utilizzando i guanti. E’ bene anche lavare spesso le lenzuola e utilizzare anche l’aspirapolvere sui tappeti, ma anche sui materassi, sui divani e sui letti.

Altra precauzione è quella di coprire i materassi con il coprimaterasso specifico, preferibilmente quelli antiacaro o antiallergico.

Se si è provveduto ad una disinfestazione, bisogna gettare via gli oggetti infestati, mettendoli all’interno di una busta che deve essere ben chiusa.

La prevenzione, così come in altre circostanze è fondamentale per evitare che il problema possa verificarsi.