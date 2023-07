Ecco perché è consigliato mettere una pallina di carta stagnola sulle piante

Sai perché conviene mettere sulle piante una pallina di carta stagnola? Proprio così, elimini una serie di problemi. Scopriamo tutti i motivi per cui devi usare la carta stagnola sulle piante!

Anche se ti sembrerà strano, usare la carta stagnola permette di eliminare alcune problematiche che riscontriamo con le piante. L’uso di questa carta speciale dà ottimi risultati, ma scopriamo nel dettaglio a cosa serve e perché devi utilizzarla!

La carta stagnola utile per le piante

Particolarmente utile per le piante, la carta stagnola la usiamo generalmente in cucina per conservare i cibi, ma nel giardinaggio si rivela uno strumento in grado di assicurare eccellenti risultati. Nello specifico, viste le sue varie proprietà, aiuta a risolvere alcuni problemi che possono insorgere nella coltivazione delle piante.

Nell’uso di questo strumento, per evitare sprechi, puoi riciclare piccoli strappi che hai già utilizzato altrove, e anche se l’alluminio non è liscio, puoi stendere la carta con le mani per allargarla nuovamente. Oppure puoi creare delle palline di alluminio per metterle nei vasi e lasciare che svolgano la loro azione.

Protegge dal freddo le piante

Poiché la carta stagnola attira i raggi solari, mantiene il calore e quindi è perfetta per proteggere le piante dal freddo. Utilizzala per circondare ogni vaso, in questo modo creerai una vera e propria barriera che le proteggerà dal freddo e dal gelo.

In più, il fatto che durante il giorno cattura i raggi solari, aiuta a mantenere le piante al calduccio e ad evitare che si gelino, rischiando di morire. Con questo metodo facile da eseguire e anche economico otterrai incredibili risultati.

Fa germogliare più rapidamente i semi

Come è noto, i semi per germogliare hanno bisogno di calore e umidità. Come creare queste condizioni ideali per farli germogliare in maniera più rapida? Prendi un contenitore e metti sul fondo un foglio di carta stagnola.

Fai sporgere il foglio dal contenitore e metti all’interno la terra e poi i semi, bagna la superficie e copri ancora con del terriccio. A questo punto piega verso l’interno del contenitore il foglio di alluminio, senza premere, ma con delicatezza.

I semi fioriranno più in fretta perché questo tipo di carta ha ottime capacità riflettenti. La carta, infatti, rifletterà la luce del sole creando un’ulteriore fonte di calore dal basso che favorirà la germogliazione. La carta stagnola migliora il processo grazie al calore che assicura ai semi visto che cattura i raggi solari. Allo stesso tempo assicurare una corretta umidità ai semi, necessaria per farli germogliare in tempi più rapidi.

Impedisce agli insetti di attaccare gli alberi da frutto

Evitare che insetti e altri animaletti attacchino gli alberi da frutto è fondamentale per farli crescere e avere un buon raccolto. Purtroppo spesso gli animaletti vanno a rosicchiare il tronco di questi alberi, rovinandoli ed estraendo tutto il nutrimento.

Non appena le piante vengono invase dagli insetti le foglie ingialliscono, la crescita rallenta e i frutti appassiscono. Un buon modo per evitare tutto ciò è quello di prendere un foglio di carta stagnola e avvolgerla intorno al tronco.

Con questa strategia gli animaletti non riescono a salire sugli alberi perché scivolano e quindi sono costretti a rinunciare al loro banchetto. Inoltre, la carta stagnola è un ottimo repellente contro questi animali, visto che i riflessi di luce solare che emette danno loro molto fastidio. Gli insetti preferiranno allontanarsi e quindi lasceranno liberi i frutteti.

Allontana gli uccelli dai frutteti

Se hai delle piante da frutto e vuoi che crescano bene per ottenere raccolti abbondanti devi evitare che vengono beccati dagli uccelli. Questi animali sono spesso i responsabili della frutta marcia e bucata, perché con il becco succhiano il nettare dolce dei frutti.

E’ un vero peccato, perché sarai costretto a buttarli e ti rimarrà ben poco da portare sulla tavola. Per evitare che gli uccelli prendano di mira il tuo frutteto, taglia delle strisce di carta stagnola e applicale sui rami degli alberi da frutto.

La luce prodotta sulle strisce dal sole che vi dirige i suoi raggi darà fastidio agli uccelli e li terrà lontani. Per questo motivo è sufficiente appendere dei pezzi di alluminio, basteranno i movimenti e i riflessi per scoraggiare attacchi indesiderati.

In questo modo non verranno a beccare la frutta e potrai raccogliere pesche, pere, susine e quant’altro senza alcuna difficoltà. La stessa strategia puoi applicarla sugli ortaggi, per evitare che vengano danneggiati dagli uccelli.