Ecco qual è la reale differenza tra pollo giallo e bianco, lo sanno solo in pochi

La differente colorazione del petto del pollo, dipende essenzialmente da un fattore che in pochi conoscono.

In commercio, è possibile trovare polli gialli e polli bianchi. Le due diverse colorazioni della carne del pollo, bianco e giallo, non hanno alcuna influenza sul sapore o sulla qualità della carne. Il colore del petto di pollo, non è quindi legato alla qualità della carne. Tra i fattori determinanti, va citato il diverso tipo di cereali con cui vengono sfamati gli animali. Sicuramente la dieta dei polli, gioca un ruolo fondamentale per la colorazione della carne, che va dal bianco al giallo.

Di cosa si nutrono i polli

Si può affermare che il principale cereale con cui vengono nutriti i polli è il mais. Il mais, non può mai mancare in nessun allevamento di tipo avicolo. Si tratta di un cereale dall’elevato contenuto energetico, che svolge un ruolo fondamentale per la colorazione del tuorlo dell’uovo e della pelle del pollo.

Il frumento, è un altro alimento essenziale per nutrite i polli. Esso risulta essere ricco di minerali e vitamine, ma soprattutto di amido, che è una sostanza utile per dare energia mentale.

Il sorgo, è un altro cereale molto usato come mangime per polli, in quanto è ricco di minerali, di antiossidanti e non contiene tracce di glutine. La dieta degli animali, incide molto sulla colorazione della carne e sulla qualità.

Cause delle differenze tra pollo giallo e bianco

Il pollo, è sicuramente uno degli alimenti più consumati al mondo. Tale alimento si caratterizza per il suo basso contenuto calorico, buon apporto proteico e grande versatilità d’utilizzo. La carne di pollo è ricca di vitamine, minerali e altre sostanze benefiche per il nostro metabolismo.

Il diverso colore del petto di pollo, giallo o bianco, è spesso legato al diverso mangime oppure alla razza del pollo. Per quanto concerne la genetica, va detto che vi sono razze di polli che hanno una colorazione più intensa di altre, come per esempio i polli Bresse.

Per quanto concerne la diversa alimentazione dei polli, in generale si può affermare che i polli che mangiano sorgo e grano hanno una carne biancastra, mentre i polli che si cibano di mais hanno una carne più gialla.

Il colore giallastro e il sapore deciso del petto di pollo, è dunque legato molto spesso al tipo di dieta che segue il pollo. La scelta dei due diversi tipi di pollo, dipende quindi dal gusto personale o dal tipo di ricetta che si vuole preparare.

In cosa consiste la differenza tra pollo giallo e bianco

Una prima differenza tra la carne di pollo gialla e quella bianca è il sapore. In genere quella gialla ha un sapore più deciso, mentre la carne di pollo bianca è molto più delicata. Si può dire che il pollo giallo è più saporito, perché contiene più grassi di quello bianco oltre a essere più croccante.

Viceversa, la carne di pollo bianca, è meno saporita ma più tenera e leggera. Al palato la differenza tra i due diversi colori della carne di pollo è subito evidente. Al di là della diversa consistenza tra le due carni e del diverso sapore, è sempre necessario comprare carne di pollo di qualità.

I polli migliori sono quelli che vengono allevati a terra, che vengono allevati e nutriti con mangimi di buona qualità e possono muoversi in libertà. Ovviamente i polli sfamati con mangimi qualitativamente scarsi, sono di bassa qualità e poco nutrienti. I polli allevati in modo eco sostenibile e con mangimi buoni sono quelli di alta qualità.

Quando si sceglie un petto di pollo, occorre sempre fare attenzione alla provenienza, l’etichetta e il suo aspetto. Si può affermare che non conta molto la colorazione della carne, è importante che la carne del pollo si presenti soda, inodore e senza difetti.