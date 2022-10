Educazione al gioco d’azzardo: perché è più importante che mai

Gli studenti arrivano all’università come nativi digitali. Per capire meglio il mondo come lo vedono gli studenti, la Young Gamers and Gamblers Education Trust ha analizzato gli atteggiamenti e i comportamenti degli studenti universitari nei confronti del gioco e del gioco d’azzardo analizzando anche flussi di utenti su siti come casinoofthekings che sono molto popolari.

I giovani ritengono che il mondo digitale offra benefici sociali ed emotivi. Una precedente ricerca di Young Minds ha dimostrato che 4 giovani adulti su 5 di età compresa tra i 16 e i 24 anni ritengono che la tecnologia digitale svolga un ruolo positivo nelle loro relazioni. L'analisi di YGAM sugli atteggiamenti degli studenti nei confronti del gioco conferma questo dato, individuando che gli studenti giocano ai giochi elettronici per intrattenimento e traggono benefici come la riduzione dello stress, la sfida e le interazioni sociali.

Studenti, gioco e mondo digitale

Videogame e gioco d’azzardo sono molto popolari. Il 79% degli intervistati gioca con i giochi elettronici e il 35% lo fa quotidianamente o nella maggior parte dei giorni. Quasi la metà trascorre più di 4 ore al giorno su un dispositivo digitale e un terzo ha dichiarato di non riuscire a staccarsi facilmente dal proprio dispositivo. Se a questo si aggiunge che l’86% degli studenti afferma che l’ultima cosa che fa prima di andare a dormire è controllare un dispositivo digitale, si teme che i ragazzi non siano resilienti al digitale e che non si rendano conto di avere o sviluppare un problema.

È stato evidenziato, forse per la prima volta, un legame tra il gioco regolare e l’impatto sul rendimento scolastico: quasi la metà degli studenti che giocano regolarmente ha dichiarato che questo ha ostacolato il loro rendimento scolastico. Ciò evidenzia l’opportunità di aiutare gli studenti a tenere sotto controllo le abitudini di gioco, dal momento che coloro che giocano per 3 giorni o meno alla settimana hanno sempre più probabilità di affermare che il gioco non ha mai ostacolato il rendimento scolastico. Il gioco regolare presenta anche altre sfide. Un quinto di coloro che giocano tutti i giorni ha riferito un senso di appartenenza negativo all’università e più di un terzo ha dichiarato che il gioco ha ostacolato la propria vita sociale.

Gioco d’azzardo per alleviare le pressioni finanziarie

Il gioco d’azzardo è meno diffuso: il 47% degli studenti intervistati ha dichiarato di aver giocato d’azzardo negli ultimi 12 mesi. Tuttavia, per gli studenti colpiti dal gioco d’azzardo, l’impatto negativo è significativo. I ricercatori di Red Brick hanno utilizzato un indice riconosciuto – lo Short Form Problem Gambling Severity Index (PGSI) – per esplorare atteggiamenti ed esperienze. Ne è emerso che il 16% degli studenti può essere identificato come giocatore d’azzardo a rischio moderato o problematico, ovvero circa 264.000 studenti nel Regno Unito già a rischio di gioco d’azzardo e 88.000 già definibili come giocatori problematici.

I risultati mostrano che gli studenti giocano d’azzardo per cercare di alleggerire e migliorare le proprie finanze mentre sono all’università. Tra gli studenti che hanno giocato d’azzardo, quasi tre quinti (59%) hanno dichiarato di essere sempre preoccupati per la loro situazione finanziaria, mentre il 16% ha giocato più di quanto potesse permettersi. La ricerca rivela anche che giocano d’azzardo per sfuggire allo stress dell’università, un fattore con cui si identificano anche gli studenti che giocano.

Per gli studenti a rischio moderato o problematico le sfide sono ancora maggiori. È più probabile che giochino per tirarsi su quando sono depressi, anche se 9 su 10 si sentono in colpa per il modo in cui hanno giocato. Un terzo ha anche dichiarato che le proprie abitudini di gioco hanno un effetto negativo sul proprio benessere, più della metà ha preso in considerazione l’idea di abbandonare l’università e uno su sette ha una percezione negativa della propria esperienza universitaria complessiva.

È emerso anche un legame tra i comportamenti di gioco degli studenti e la fiducia accademica. Il 22% degli studenti che gioca d’azzardo per tirarsi su quando è depresso, ha una percezione negativa della possibilità di raggiungere i propri obiettivi all’università e quasi uno su cinque ha una percezione negativa del proprio rendimento accademico. La ricerca ha anche evidenziato che un’alta percentuale di giocatori d’azzardo a rischio moderato e problematico lascia i locali dell’università per giocare d’azzardo; questo, soprattutto per coloro che frequentano sale scommesse/casinò online, può essere legato alla necessità di compensare la mancanza di amicizie all’università.

Sostegno pratico

Il benessere degli studenti è una preoccupazione reale. Le università sono già sommerse da questa sfida e noi non vogliamo aumentare il peso delle responsabilità. Quando ho iniziato a lavorare a questo progetto, avevamo in mente due obiettivi chiari per aiutare le università, i sindacati e i loro studenti. Uno: scoprire se esiste un problema nascosto e quale sia effettivamente. Due: essere parte concreta della soluzione.

L’obiettivo di YGAM è quello di espandere il suo programma di coinvolgimento degli studenti e delle università per fornire risorse, supporto e informazioni sugli atteggiamenti, le esperienze e i comportamenti che ne derivano e che possono influenzare l’esperienza universitaria. Vorrei aprire un dialogo con altri che lavorano in questo settore e dove YGAM può essere di aiuto pratico. Ci piacerebbe saperne di più su ciò che sta già accadendo – e contribuire alla risposta.