Roma, corteo studentesco: appesi sul ponte Sublicio i manichini impiccati di La Russa e Fontana

Roma. È iniziato alle 10 di oggi, venerdì 21 ottobre, da piazzale Ostiense il corteo studentesco volto a riportare al centro dell’attenzione le tematiche inerenti all’alternanza scuola-lavoro, quelle ambientali e più in generale il nodo del lavoro e dell’occupazione. Ma non solo. Al centro del protesta anche la politica, con particolare riferimento all’attuale situazione che stiamo vivendo. In merito va ricordato che proprio oggi si stanno tenendo a Montecitorio le consultazioni per la formazione del nuovo governo di centro destra.

Leggi anche: Roma, gli studenti scendono in piazza: la manifestazione venerdì 21 ottobre, i motivi e come cambia la viabilità

Il corteo studentesco oggi nella Capitale

Quest’oggi gli studenti stanno sfilando lungo via Marmorata, piazza dell’Emporio Ponte Sublicio, piazza di Porta Portese, via Girolamo Induno e viale di Trastevere, per giungere alla sede del Miur, ultima tappa della manifestazione. Come anticipato sono diverse le motivazioni che hanno portato gli studenti alla mobilitazione — quella di oggi, peraltro, prepara il terreno al coro di protesta del prossimo 18 novembre che vedrà uniti studenti e sindacati — ma tra di esse un posto di tutto rispetto è rappresentato senz’altro dall’attuale situazione politica.

I manichini impiccati di La Russa e Fontana a Ponte Sublicio

Dopo la vittoria delle elezioni da parte del centro destra capitanato dal Presidente in pectore Giorgia Meloni e la conseguente elezione dei due presidenti di Camera e Senato, rami del Parlamento passati, rispettivamente, a Lorenzo Fontana ed Ignazio La Russa, i ragazzi hanno deciso di far sentire la loro opinione. Proprio a proposito di quest’ultimi, sono stati appesi a Ponte Sublicio dei manichini impiccati che rappresentano i Presidenti delle due Camere. Sopra i manichini presente anche uno striscione con la scritta: “Governi diversi stessi interessi”. Un gesto altamente simbolico quello effettuato dagli studenti per manifestare il loro dissenso sull’attuale situazione politica. Sul posto sono poi giunte le forze dell’ordine che hanno rimosso i manichini.