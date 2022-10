Roma, gli studenti scendono in piazza: la manifestazione venerdì 21 ottobre, i motivi e come cambia la viabilità

È previsto per domani, venerdì 21 ottobre, il corteo degli studenti della Capitale. La manifestazione prepara il terreno, rappresenta il preludio per quella del 18 novembre che vedrà uniti studenti e sindacati. Il corteo avrà luogo domani mattina per giungere in viale di Trastevere, davanti al Miur.

I motivi del corteo studentesco domani a Roma

Come accaduto anche in altre simili circostanze, il corteo studentesco partirà alle ore 10 da piazzale Ostiense, in zona Piramide, per poi arrivare fino alla sede del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Gli studenti sfileranno lungo via Marmorata, piazza dell’Emporio Ponte Sublicio, piazza di Porta Portese, via Girolamo Induno, viale di Trastevere. Ma quali sono le motivazioni del coro di protesta che portano gli studenti alla mobilitazione in piazza?

Al centro della protesta studentesca, indetta dal Movimento Studentesco Romano, il tema dell’alternanza scuola-lavoro, le tematiche ambientali, quelle inerenti i diritti nonché le politiche in merito all’occupazione. Delle tematiche di ampio respiro quelle per le quali i ragazzi hanno deciso di far sentire la loro voce domani, dove un posto di tutto rispetto è senz’altro occupato anche dalla situazione politica che stiamo vivendo, dall’elezione dei due presidenti di Camera e Senato fino alla formazione — tuttora in corso — del governo.

I controlli delle forze dell’ordine

Domani non mancheranno i controlli da parte delle forze dell’ordine anche se il corteo studentesco non dovrebbe contemplare azioni di protesta eccessivamente forti. Tuttavia, le forze dell’ordine sono pronte per tenere sotto controllo la situazione nonché, eventuali, sue derive soprattutto in vista delle consultazioni che si terranno a Montecitorio dove si sta lavorando alla formazione del nuovo esecutivo. Alla manifestazione di domani sono attese 2.500 persone.

Ripercussioni alla viabilità

Come prevedibile il corteo studentesco farà sentire i propri effetti anche sulla mobilità capitolina. Nella fattispecie, domani saranno attivi dalle 7 divieti di sosta in via Campo Boario, Piazzale Ostiense, viale di Trastevere, tra via Girolamo Induno e viale Aurelio Staff e ancora tra largo Bernardino da Feltre, via degli Orti di Trastevere tra largo Bernardino da Feltre e via Michele Carcani. Saranno deviate invece le seguenti linee: 3NAV, H, 23, 44, 30, 75, 77, 83, 115, 170, 280, 715, 716, 718, 719, 769, 775, 781.

