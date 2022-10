Quando e come verranno eletti i presidenti di Camera e Senato: le ultime novità di oggi

Ci sarà oggi, giovedì 13 ottobre, la prima seduta parlamentare sia della Camera dei deputati sia del Senato della Repubblica. Dopo la proclamazione degli eletti, i neoparlamentari dovranno votare per eleggere i presidenti d’aula. Considerando che le tempistiche della Camera e del Senato sono differenti, non è da escludere che i presidenti dei due rami del Parlamento non vengano eletti nella stessa giornata.

Leggi anche: Totoministri, ecco i nomi che formeranno il nuovo Governo di Giorgia Meloni

Oggi la prima seduta parlamentare alla Camera e al Senato

Come detto, la prima seduta parlamentare volta all’elezione dei presidenti di Camera e Senato si terrà oggi, giovedì 13 ottobre. Si tratta del primo step che fa seguito alla vittoria delle elezioni tenutesi lo scorso 25 settembre e che hanno visto trionfare il centro destra capeggiato dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Le votazioni alla Camera

Per quel che riguarda le votazioni alla Camera, a presiedere ci sarà Ettore Rosato: il vicepresidente uscente più anziano per elezione. Il voto è segreto ma per le prime tre votazioni è necessaria la maggioranza rafforzata. In particolare, nella prima votazione è necessario raggiungere i due terzi del totale dei componenti mentre alla seconda e terza votazione è necessario l’ottenimento delle preferenze dei due terzi dei votanti.

Invece dal quarto scrutinio in poi è necessario ottenere la maggioranza assoluta dei voti. Questa prima seduta prevede la convocazione degli eletti per poi procedere con le votazioni per scegliere il successore di Roberto Fico.

Leggi anche: Elezioni Politiche, Roma e il Lazio scelgono il centrodestra: i dati

Le votazioni al Senato

Per quel che riguarda invece il Senato, la prima votazione dovrebbe essere presieduta da Liliana Segre, senatrice più anziana dopo Napolitano. Anche alla camera lo scrutinio avviene a voto segreto e l’elezione del Presidente non può estendersi oltre alla quarta votazione.

Alla prima e alla seconda votazione serve la maggioranza dei membri, alla terza la maggioranza assoluta dei presenti e alla quarta si procede con il ballottaggio tra i candidati che hanno ricevuto più voti. In caso di parità viene eletto il più anziano. Dopo gli adempimenti burocratici, nella prima convocazione si passerà all’elezione del successore di Elisabetta Casellati.