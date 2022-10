FakeYou, cos’è e come funziona l’app per parlare con le voci di Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi

Esiste da molto tempo, ma è negli ultimi giorni che sui social stanno girando e sono diventati virali degli audio che imitano le voci di Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi, Gerry Scotti. Audio che dichiarano cose ‘impossibili’ e che potrebbero addirittura diventare pericolosi: si tratta di fake, ma i pochi inesperti possono anche cadere nel tranello. Ed essere convinti che quell’audio sia davvero della Meloni o di un altro personaggio del mondo dello spettacolo.

Come funziona l’app FakeYou

Il portale non rappresenta una novità perché il dominio di FakeYou è stato creato nel 2002, ma da giorni non si fa altro che parlare di questa app, soprattutto dopo dei video diventati virali sui social, in particolar modo su Tik Tok. Basta poco per diventare ‘celebri’ in rete: basti pensare al caso della canzone di Gianni Celeste, pubblicata nel 1988 e tornata di nuovo alla ribalta nell’ultimo periodo con quella frase ‘Povero Gabbiano’ che era diventata un tormentone. Sempre grazie ai social.

Ma torniamo all’app Fake You. Come funziona? In realtà, bastano pochi passaggi: prima si deve selezionare una voce nel campionario, poi si digita il testo. E il gioco è fatto. Nell’archivio italiano, in realtà, ci sono pochi personaggi, ma troviamo Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Gerry Scotti. Potrebbe sembrare un’app divertente, ma in realtà potrebbe essere pericolosa: basta poco, infatti, per creare degli audio falsi e spacciarli per veri, quindi l’attenzione deve restare massima. Perché cadere nella ‘trappola’ è semplice. Soprattutto perché di ‘cattiverie’ in rete già ne è pieno.