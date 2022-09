Elezioni 2022, i candidati nel Lazio eletti ai collegi uninominali di Camera e Senato

Lazio. Le Regioni, spesso, sono specchio del Paese. Veri e propri microcosmi in cui si riflettono le dinamiche più generali dell’intera nostra Penisola. E, di fatto, se è vero che Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è il primo partito nel Paese, questo vale anche per la Regione Lazio, dove ha superato ovunque il 30%.

Trionfo del centrodestra nel Lazio

Il caso più eclatante di vittoria del centrodestra è sicuramente quello della provincia di Latina, dove la coalizione ha superato il 50% dei consensi sul territorio. Anche il Movimento 5 Stelle a Roma e nel Lazio conferma il buon risultato ottenuto a livello nazionale.

Per quanto concerne, invece, le affluenze, il dato finale nel Lazio si attesta al 63,97 per cento; il dato è di poco migliore a Roma città con il 64,04%. Dunque, anche in questo caso, il microcosmo politico regionale riflette fedelmente il dato dell’affluenza nazionale pari al 63,91%.

Disfatta del centrosinistra: resiste solo al Centro Storico

Per quanto riguarda il centrosinistra, invece, l’unico collegio elettorale in cui resiste – con una certa sicurezza sulla vittoria – è certamente quello che comprende i quartieri del centro storico di Roma alla Camera dei deputati. Andando sui numeri: Paolo Ciani, leader di Demos, ha conquistato il 38,4 per cento delle preferenze; mentre Maria Spena, per il centrodestra, si è fermata al 30,8 per cento.

Non si fa desiderare il risultato, invece, del Terzo Polo, con l’ex ministra Elena Bonetti che è arrivata al 16,7 per cento. Per tutti gli altri collegi, invece, sia per la Camera che per il Senato, il centrodestra vince senza esitazioni. In tutto, dunque, sono 23 i candidati ai seggi uninominali che sono stati eletti nel Lazio.

Eletti ai collegi uninominali alla Camera nel Lazio

Collegio Lazio 1 -U01: Paolo Ciani (centrosinistra)

Collegio Lazio 1 -U02: Simonetta Matone (centrodestra)

Collegio Lazio 1 -U03: Fabio Rampelli (centrodestra)

Collegio Lazio 1-U04: Roberto Morassut (centrosinistra) *non definitivo

Collegio Lazio 1-U05 (Ostia): Alessandro Battilocchio (centrodestra)

Collegio Lazio 1-U06: Luciano Ciocchetti (centrodestra)

Collegio Lazio 1-U08 (Velletri): Antonio Tajani (centrodestra)

Collegio Lazio 1- U09 (Guidonia): Alessandro Palombi (centrodestra)

Collegio Lazio 2-U01 (Viterbo): Mauro Rotelli (centrodestra)

Collegio Lazio 2-U02 (Rieti): Paolo Trancassini (centrodestra)

Collegio Lazio 2-U03 (Latina): Chiara Colosimo (centrodestra)

Collegio Lazio 2-U04 (Frosinone): Massimo Ruspandini (centrodestra)

Collegio Lazio 2-U05 (Terracina): Nicola Ottaviani (centrodestra)

Eletti ai collegi uninominali al Senato nel Lazio