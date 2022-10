Chi sono i nuovi capigruppo di Camera e Senato: i nomi e il loro ruolo

Le ultime elezioni politiche sono state seguite con particolare interesse dagli italiani, complice la crisi economica e quella occupazionale. I cittadini sperano che il Governo possa contribuire a ritirare su le sorti dell’Italia e con essa l’economia, in questo momento, a dir poco sofferente.

E la curiosità prosegue ancora oggi. In molti aspettano di capire chi sono e cosa fanno i capigruppo di Camera e Senato.

I nuovi capigruppo parlamentari

Assodato che i nuovi presidenti di Camera e Senato sono rispettivamente, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, si resta in attesa di sapere come saranno formati i gruppi parlamentari e chi saranno i capigruppo. Solo dopo il Presidente Mattarella potrà affidare l’incarico per la formazione del Governo.

Sia il Senato sia la Camera dei deputati hanno gruppi parlamentari ciascuno dei quali ha un esponente che li rappresenta che viene nominato nel corso della prima riunione.

Ora andiamo a vedere chi sono i capigruppo di questa legislatura, almeno per ora, perché è possibile cambiarli.

Fratelli d’Italia

Camera: Debora Serracchiani

Senato: Luca Ciriani

Partito Democratico:

Camera: Francesco Lollobrigida

Senato: Simona Malpezi

Forza Italia:

Camera: Alessandro Cattaneo

Senato: Licia Ronzulli

Gruppo Misto: