Ignazio La Russa, chi è il possibile presidente del Senato: età, carriera, chi è la moglie e vita privata

Si è tenuta oggi, giovedì 13 ottobre, a partire dalle 10 la prima seduta parlamentare volta all‘elezione dei presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. La seduta rappresenta il primo step dopo la vittoria delle elezioni da parte del centro destra ma non è da escludere che — data la diversità di tempistiche alla Camera e al Senato — i presidenti dei due rami del Parlamento non vengano eletti nella stessa giornata.

Ignazio La Russa: possibile Presidente del Senato

Tra i favoriti alla carica di Presidente del Senato c’è Ignazio La Russa. L’intricato puzzle dei totonomi che si è sviluppato subito dopo la vittoria della Meloni sta cominciando, dunque, a prendere forma. Ma chi è il nuovo possibile Presidente del Senato che prenderà il posto di Elisabetta Casellati?

Biografia e carriera politica

Ignazio La Russa è nato a Paternò, in provincia di Catania nel 1947. Figlio del senatore del Movimento Sociale Italiano Antonino La Russa, studia prima in un collegio della svizzera tedesca e poi passa agli studi universitari a Pavia nella facoltà di giurisprudenza. Nel 1971 diviene responsabile del Fronte della Gioventù, impegno che porta avanti parallelamente alla carriera di avvocato.

La carriera politica vera e propria di La Russa inizia con le elezioni regionali lombarde del 1985 nelle quali viene eletto consigliere. Confermato poi nel 1990 e nel 1992, arriva in Parlamento tra le fila del MSI. Due anni più tardi fonda insieme a Francesco Fini Alleanza Nazionale, nell’intento di slegare il partito dai richiami post-fascisti. Alleanza Nazionale nasce nel 1995 e La Russa ne presiede l’assemblea congressuale. L’uomo tra il 2001 e il 2003 è stato anche capogruppo del partito alla Camera.

Successivamente decide di far confluire Alleanza Nazionale nel partito il Popolo della Libertà di Silvio Berlusconi e tra il 2008 e il 2011 La Russa diventa Ministro della Difesa. Nel 2012 invece insieme a Meloni e Crosetto fonda Fratelli D’Italia con cui nel 2013 viene rieletto deputato.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Ignazio La Russa, non sono moltissime le informazioni disponibili. L’uomo è sposato con Laura De Cicco ed ha tre figli: Antonino Geronimo, Lorenzo Cochis e Leonardo Apache.