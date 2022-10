Lorenzo Fontana (Lega), chi è il nuovo presidente della Camera: età, carriera, moglie, curriculum

Dopo l’elezione di Ignazio La Russa, che è diventato Presidente del Senato, oggi i riflettori sono stati puntati sulla Camera. Dopo le tre fumate nere e l’accordo non raggiunto, questa mattina finalmente è stato nominato anche il presidente della Camera: è Lorenzo Fontana.

Dagli esordi alla carriera nel mondo politico di Lorenzo Fontana

Lorenzo Fontana è nato a Verona il 10 aprile del 1980 ed è un politico, vicesegretario federale della Lega dal 26 febbraio del 2016 e deputato per la Lega dal 2018. Dopo una laurea in scienze politiche e in storia e filosofia, si è iscritto all’albo dei giornalisti come pubblicista e sappiamo che ha ricoperto l’incarico di ministro per la famiglia e le disabilità dal 1 giugno 2018 al 10 luglio del 2019 e di ministro per gli affari europei dal 10 luglio al 5 settembre del 2019 nel governo Conte I. Eurodeputato dal 2009 al 2018, Fontana dal 29 marzo fino alla sua nomina di ministro è stato anche vicepresidente della Camera dei Deputati. E ora è tra i candidati per diventarne Presidente.

Le sue idee ultraconservatrici, cosa sappiamo

Fontana è considerato un ultraconservatore. Si è dichiarato contrario all’aborto, alle unioni civili, all’educazione sessuale pro LGBT. E considera la teoria del gender quasi una minaccia, come l’immigrazione e il matrimonio gay. Le sue idee, d’altra parte, sono state spesso oggetto di polemica: così tradizionaliste, ultraconservatrici. Fontana è molto vicino alla storia della Chiesa e dei santi e basti vedere il suo profilo Twitter per capirlo.

Chi è la moglie, figlia

Lorenzo Fontana è sposato con Emilia Caputo, donna che ha lavorato al parlamento europeo. Dal loro amore è nata una figlia, Angelica.

Lorenzo Fontana sui social

Molto attivo sui social, da Twitter a Instagram, Lorenzo Fontana pubblica spesso in rete, tra l’amore per la Chiesa. E la politica. Due costanti nella sua vita.